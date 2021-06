Naskočili z lavičky a zazářili. Během základní skupiny mistrovství Evropy plnili nevděčné role náhradníků. Do osmifinále fotbalového šampionátu proti Nizozemsku nastoupili v českém dresu v základní sestavě a byli klíčovými postavami Šilhavého výběru. Záložník Antonín Barák pozvedl ofenzivu národního výběru na nevídanou úroveň, Pavel Kadeřábek s přehledem zvládl defenzivní part.

Český bombarďák Patrik Schick slaví se spoluheáči poté, co se trefil do sítě Nizozemska v osmifinále EURO.

Vaclík předvedl neskutečný zákrok a schoval míč do své náruče

Nizozemský fotbalista Donyell Malen a jeho reakce poté, co v osmifinále EURO zahodil tutovku.

Tomáš Holeš slaví se svými spoluhráči první gól do sítě Nizozemska

Česká radost. Tomáš Holeš slaví se spoluhráči gól, který vstřelil v osmifinále EURO do sítě Nizozemska.

Český hrdina Tomáš Holeš slaví s fanoušky poté, co se trefil do sítě Nizozemska v osmifinále EURO.

Fotbalisté Nizozemska poté, co inkasovali gól v osmifinále EURO s Českem.

Česká euforie! Tomáš Holeš slaví se spoluhráči gól do sítě Nizozemska v osmifinále EURO.

Lukáš Masopust s Vladimírem Coufalem po postupu do čtvrtfinále EURO

„Jsem obrovsky pyšný na mužstvo. Postoupili jsme a já nemám slov. Jde o odměnu za práci, kterou odvádíme," přemítal obránce Pavel Kadeřábek, když si český výběr dostatečně vychutnal postupovou euforii s fanoušky vyprodané Puskás arény. „Měl jsem z toho obavy. Vždyť já měsíc a pět dnů nehrál ostrý zápas. Ale postupně jsem se do zápasu dostal," říkal Kadeřábek.

„Cítím se jako znovuzrozený. Fanoušci byli úžasní. Postup je odměnou i pro ně," vykládal v rozhovoru pro Českou televizi Antonín Barák. Právě on byl při debutu v základní sestavě na mistrovství Evropy motorem českého představení. „Mým úkolem bylo zklidnit hru, být hodně ve hře. Měl jsem co nejvíce doplňovat ofenzivu a vytvářet šance," vysvětloval Barák.

„Eliminovali jsme Nizozemsko od prvních minut. Nevěděli, co hrát," přemítal obránce Tomáš Kalas. „Chtěli jsme být nebezpeční v ofenzivě. Za žádnou cenu jsme nesměli být pasivní. Myslím, že soupeř byl překvapený, jak jsme aktivně hráli," přitakal Barák. „Úkol zněl nezalézt do bloku. Vysokým presinkem jsme je nutili k nakopávaným míčům, moc nevěděli, co si s tím počít," přitakal Kadeřábek.

Memphis Depay v akci s Tomášem Kalasem

Laszlo Balogh, Reuters

Když navíc Matthijs de Light viděl kvůli hraní rukou červenou kartu, zápas se definitivně zlomil na českou stranu. „Trošku jsme se přesilovky zalekli. Ale za pět minut jsme se srovnali a nepustili je do žádné šance," říkal Kadeřábek.

„Byla to jasná červená. Běžel bych sám na branku. On udělal chybu, že si nechal vysoký balon spadnout, čímž se dostal do problémů a ještě uklouzl," vracel se k jednomu z klíčových okamžiků útočník Patrik Schick, jenž druhou trefou zápas definitivně rozhodl. „Po skvělé přihrávce šlo o instinktivní zakončení," usmál se borec, který si na šampionátu připsal čtvrtou trefu.