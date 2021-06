Na tenhle úspěch čekali dlouhých 67 let. Švýcarští fotbalisté se na EURO postarali o prvotřídní senzaci poté, co v pondělním osmifinále v Bukurešti vyřadili úřadující mistry světa Francouze a postoupili do čtvrtfinále velkého turnaje poprvé od domácího mistrovství světa v roce 1954. Svěřenci trenéra Vladimira Petkovice prohrávali už 1:3, ale v závěru normální hrací doby vyrovnali a obrat dokonali v penaltovém rozstřelu, v němž brankář Yann Sommer v rozhodujícím momentu vychytal hvězdu soupeřova výběru Kyliana Mbappého.

Euforie švýcarské radosti poté, co brankář Yann Sommer zlikvidoval pokutový kop Kyliana Mbappého a posunul svůj tým do čtvrtfinále EURO.

"To byl zápas! To byl fotbalový večer! Tohle byla naše šance konečně se probojovat do čtvrtfinále, což se nám dosud nepovedlo. Je to neuvěřitelné. Hráli jsme srdcem a charakterem," uvedl po utkání Sommer, který nastoupil k 65. reprezentačnímu utkání a byl to právě on, kdo se výrazně podepsal pod postup. V páté sérii penaltového rozstřelu zneškodnil pokus Mbappého, který jako jediný z deseti exekutorů zaváhal.

"Konec byl bláznivý. Je nádherné, jak jsme se vrátili zpátky do zápasu, i když jsme prohrávali o dva góly. Jsem na mužstvo velmi hrdý. Jsme malá země, ale máme velmi kvalitní a zkušený kádr. Ukázali jsme to," prohlásil Sommer.

Dvaatřicetiletý gólman Mönchengladbachu se ale paradoxně bezprostředně po rozhodujícím zákroku vůbec neradoval. „Raději jsem hned hledal očima rozhodčího, jestli bylo všechno podle pravidel. Až když ukázal, že to bylo OK, spadl mi kámen ze srdce a přemohla mě obrovská radost," vysvětloval po utkání Sommer.

Mnohými arbitry přísné posuzování pravidla o postavení brankáře při pokutovém kopu, při němž se v okamžiku, kdy je míč kopnut, musí gólman alespoň částí jedné nohy dotýkat brankové čáry nebo, pokud je ve výskoku, musí být nohama nad brankovou čárou, už zkazilo mnohým radost.

Své o tom ví třeba slávistický brankář Ondřej Kolář z loňského podzimního souboje o Ligu mistrů s dánským Midtjyllandem, kde slovinský rozhodčí Damir Skomina za stavu 1:1 po konzultaci s kolegy u VAR nechal Kolářem zlikvidovanou penaltu opakovat, český mistr nakonec prohrál 1:4 a musel „jen" do Evropské ligy.

Tentokrát ale argentinský sudí Fernando Rapallini žádné provinění neshledal a odstartoval mohutné švýcarské oslavy. "Je to úžasný pocit. Všichni ve Švýcarsku můžou být hrdí. Píšeme dějiny, vytvořili jsme je. Takhle se vrátit do zápasu, ukázat takový přístup a charakter... Jsem velmi pyšný na to, že jsem součástí tohohle týmu," řekl v rozhovoru pro web šampionátu kapitán týmu Granit Xhaka, který však kvůli dvěma žlutým kartám svému celku v dalším duelu EURO nepomůže.

V pátečním čtvrtfinále výběr ze země helvétského kříže vyzve Španěly. Oba týmy se naposledy potkaly na podzim ve druhém ročníku Ligy národů. V Madridu vyhráli domácí 1:0, odveta v Basileji skončila 1:1.