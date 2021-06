Dorazil za reprezentací s představou, že se mu na hřišti nabídne patřičný prostor i adekvátní čas, aby i na evropském šampionátu potvrdil, jak báječnou sezonu v italské Serii A prožil. „Skutečně to byla má životní sezona, protože mužstvu se dařilo a já se vezl na vlně. Proto jsem přijel v pohodě a velmi dobře připravený. Cítil jsem, že mám mužstvu co dát,“ přiznává legionář z Hellasu Verona Antonín Barák, že měl o svém účinkování na šampionátové scéně zpočátku přece jen trochu jiné představy.

Až v nedělní osmifinálové partii v Budapešti proti Nizozemsku se ovšem dočkal jejich naplnění, protože to té doby víceméně paběrkoval. V přípravě s Itálií odehrál poločas, v generálce s Albánií 16 minut, ve skupině v konfrontaci s Chorvatskem poslední tři poté, co střídal kapitána Daridu.

„Ale já trenérovo rozhodnutí respektoval," necítí se šestadvacetiletý Barák nikterak ublížený a nedoceněný. „Naopak jsem se snažil být stále připravený tak, abych byl schopen mužstvu co nejvíce pomoci, jakmile šance přijde. A doufám, že se to povedlo. V Budapešti jsme odehráli velice slušný zápas," připomněl vítěznou konfrontaci s Oranje, v níž nastoupil poprvé na mistrovství Evropy v základní sestavě.

Nizozemský fotballista Marten de Roon v akci během osmifinále EURO s Antonínem Barákem.

Darko Bandic, Reuters

V tuzemsku vyvolaly výhra nad Nizozemci a postup do čtvrtfinále hotovou fotbalovou euforii. „Poslali jsme z Budapešti pozitivní zprávu a také hodně emocí. Hlavně na Moravu, která podobný vzkaz a povzbuzení potřebovala po všem, co si v předchozích dnech prožila a prožívá.To pro mě bylo ze všeho nejdůležitější," uvědomoval si reprezentační záložník, jakou spoustu energie může tažení šampionátem vlít lidem do žil. I jemu ho do těla napumpovalo.

„Hlavně proto, že se hrálo po takové době zase před plným stadionem, kde byla spousta kamarádů a známých, s nimiž jsem se mohl setkat a pozdravit se s nimi alespoň pohledem Táta mezi nimi byl také, což pro mě hodně znamenalo. Přál jsem si, aby mě viděl, a proto jsem cítil hrdost, že hraju a že jsme Nizozemce porazili."

O to víc je nyní Barák rozčarovaný, že dějištěm čtvrtfinále s Dánskem se stane ázerbájdžánské Baku vzdálené z Prahy přes dva a půl tisíce kilometrů.

„Pro mě nepochopitelné a neakceptovatelné. A nejde vůbec o naše či dánské mužstvo, protože s cestováním i přece jen trochu jinými podmínkami panujícími v Asii se budeme muset vyrovnat a připravit se na ně, abychom zápas zvládli. Ostatně, jsou stejné pro oba týmy, Dány navíc čeká ještě delší cesta než nás," mluvil z vlastních zkušeností, neboť u Kaspického moře si s reprezentací už jednou zahrál. V kvalifikaci o postup na MS 2018 v Rusku, kdy třímal reprezentační otěže ještě trenér Karel Jarolím.

„Narážím tím na fanoušky. Mrzí mě totiž, že nemůžeme hrát někde jinde," vysvětloval Barák své výhrady vůči místu čtvrtfinále. „Kdyby se dějištěm zápasu stala třeba Kodaň, byl by to další svátek. Dánové by sice měli výhodu domácího prostředí, ale do Kodaně by zase určitě přijela spousta našich diváků a podobně jako v Budapešti by zavládla velká euforie," posteskl si při pomyšlení, jak to nejspíš bude v sobotu vypadat na tribunách Olympijského stadionu v Baku.

Patrik Schick, Tomáš Vaclík, Antonín Barák, který nahradil v sestavě kapitána Daridu

Bernadett Szabo, Reuters

Představu o síle dánského soupeře má přitom zcela konkrétní.

„Hodně dánských fotbalistů osobně znám, protože působí v italské Serii A. Třeba s Jensem Strygerem Larsenem jsem hrál dva a půl roku v Udine a moc mu přeju, že se po zápasech ve skupině dostal do základní sestavy. Stoper Simon Kjaer je velkou osobností, což potvrzuje i to, že by se v nové sezoně měl stát kapitánem AC Milán. A spoluhráč Jakuba Jankta Mikkel Damsgaard je zase považovaný za obrovský talent, kterého si Sampdoria Janov cení na čtyřicet až padesát milionů eur," dává Barák v plén své znalosti o soupeři.

Dánský fotbalista Kasper Dolberg oslavuje se spoluhráči gól v síti Walesu v osmifinále EURO.

Piroschka Van De Wouw, Reuters

„Bude to hrozně těžký protivník, který má v týmu řadu velkých osobností a na šampionátu předvádí zajímavý fotbal. Přesto věřím, že budeme úspěšní a zápas zvládneme."

Bývalý Barákův spoluhráč Larsen má místo v sestavě nejspíš jisté, Barák naproti tomu neví a netuší, zda dostane zase šanci jako v neděli v Budapešti. Kapitán týmu Vladimír Darida laborující se zhmožděným kotníkem, který si nezaviněně zranil při tréninku, by měl být v sobotu už k dispozici.

„Záleží na trenérovi. Vláďa je neskutečně pracovitý, operuje na velkém prostoru, má perfektní rozehrávku i velmi dobrou techniku, navíc je pořád strašně pozitivně naladěný. Není ale přece vyloučeno, abychom hráli oba vedle sebe. Na jaře v kvalifikaci v Estonsku jsme si to už vyzkoušeli," žije sám v očekávání, jak se trenér Šilhavý rozhodne.

„Půjdeme do utkání s Dány stejně, jako jsme šli do zápasu s Nizozemci. S vědomím, že může jít o naše poslední vystoupení na turnaji a že proto není důvod se jakkoli šetřit."