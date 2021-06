DECHBEROUCÍ PŘESTŘELKY

Devětadvacet gólů, tedy v průměrů téměř čtyři góly na zápas! To je fantastická vizitka. A také důkaz, že osmifinále byla atraktivní. Pro srovnání, před 5 lety ve Francii ve stejné fázi šampionátu padlo o celých 10 gólů méně. Hned osm branek nabídlo drama v Kodani. Chorvati v závěru dvěma góly poslali duel se Španělskem do prodloužení, soupeř si v něm však dvěma trefami vzal postup do čtvrtfinále zpátky. Asi nejvíc si oddechl brankář vítězů Simon, který v prvním poločase fatálně chyboval. Nezachytil malou domů, míč se dokutálel do sítě. V úvodu prodloužení si ale vzal odpustek, když lapil obrovskou šanci Kramariče.

SMOLAŘ MBAPPÉ

Pár hodin po pohádce na Parken stadionu v Kodani vykouzlily další kouzelné představení Švýcaři s Francií. Švýcaři si vzali mustr od Chorvatů, také oni na konci utkání smazali dvougólové manko. Na rozdíl od Modriče a spol. ale obrat dokonali. V penaltovém rozstřelu, který rozhodla neproměněná penalta Mbappého v páté sérii. Hvězdný útočník opustil šampionát bez jediného zásahu. Očividně nebyl ve své kůži. Jinak by minimálně jedna z jeho šancí proti Švýcarům skončila gólem. Při obstřelu v šestnáctce je za normální konstelace neomylný, v osmifinále poslal míč vedle. Stejně tak při samostatném úniku. Ten pondělní zakončil netradičně zbrkle. O to víc bylo zarážející, že dostal nominaci na penaltu, kterou mu Sommer lapil. A Francie balila kufry... Každopádně, obě pondělní osmifinále nabídla špičkový fotbal se vším všudy. Podala důkaz, že fotbal je nejkrásnější hra na světě.

POSLEDNÍ EURO RONALDA?

Mistrovství Evropy v roce 2024, které se uskuteční na deseti německých stadionů, s nejvyšší pravděpodobností bude už bez Cristiana Ronalda. Šestatřicetiletému portugalskému klenotu v době šampionátu potáhne na čtyřicítku, stěží lze tedy počítat s jeho účastí. Při své derniéře na ME si moc přál, dotáhnout mužstvo k obhajobě evropského zlata. Portugalci ale svoji cestu skončili už v osmifinále, ve kterém podlehli Belgii. První tým žebříčku FIFA sice přehrávali, vytvořili si víc šancí, víc než nastřelenou tyč však nevyprodukovali. Ronaldo, který dal na EURO pět branek, má nyní před sebou velký cíl: osamostatnit se v tabulce nejlepších reprezentačních střelců. S legendárním Íráncem Ali Daeím mají nyní shodně 109 gólů.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

KONEC NĚMCŮ

Němci jezdí na každý šampionát s nejvyššími cíli. Choutky na triumf měli i na nynějším EURO. Jenže čtvrtfinále se jich už netýká. Nutno říct, že zaslouženě, byť ani její osmifinálový přemožitel Anglie na turnaji neoslňuje. Neuerovi a spol. se povedl jeden zápas, ve skupině vyprášili Portugalsko 4:2. Jinak průměr. Vždyť nebýt spasitele Goretzky, který krátce před koncem vyrovnal na 2:2 proti Maďarsku v závěrečném duelu ve skupině, Němců by se netýkalo ano osmifinále. Většina hráčů se po náročné sezoně nepotkala s ideální formou.

NADPOZEMSKÝ HOLEŠ

Tohle byla jedním slovem pohádka. Klobouk dolů, co předvedl český záložník Tomáš Holeš proti Nizozemsku (2:0). Autor prvního gólu vyhlížel, jako by měl zařazenou šestku a ostatní aktéři na trávníku vyprodané Puskás arény maximálně pětku. Kolem Wijnalduma před druhým gólem se prohnal jako rychlík kolem zastávky, ukázal mu záda, vzápětí jako na podnosu připravil gól pro Patrika Schicka. Hvězda muže, který se teprve před rokem začal prosazovat do sestavy Slavie, strmě stoupá. V Budapešti si udělal obrovské jméno. Pokud vystřihne podobný výkon i ve čtvrtfinále s Dány, na podzim v Edenu už nebude.