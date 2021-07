Fotbalové mistrovství Evropy se blíží ke svému závěru a vyvolává čím dál větší obavy kvůli šíření koronaviru, zejména s ohledem na vysoce nakažlivou variantu delta. Zvláštní znepokojení panuje kolem zápasů, které se odehrají v Londýně a Petrohradu, tedy ve městech silně zasažených touto variantou, napsala agentura AFP. Německý ministr vnitra Horst Seehofer označil rozhodnutí UEFA pořádat semifinále a finále v Británii, která se potýká s variantou delta, za absolutně nezodpovědné, píše list Financial Times (FT).

"Mám podezření, že je to zase jednou všechno o komerčních (zájmech)," řekl ve čtvrtek novinářům německý ministr a varoval, že pokud budou stát lidé blízko sebe a objímat se při oslavách gólů, napomohou šíření viru. Zároveň upozornil, že fotbalová klání, která se odehrála minulý měsíc v Mnichově, provázela přísná protikoronavirová opatření - na stadion o kapacitě 80 000 míst mohlo pouze kolem 14 000 fanoušků. Zároveň museli mít roušky a prokázat se negativním testem na koronavirus. "Lidé seděli daleko od sebe a fungovalo to," uvedl a dodal, že nechápe, proč se UEFA neřídí stejnými pravidly.

Evropský fotbalový šampionát se odehrává v 11 zemích a počty fanoušků, kteří mohou zápasy sledovat přímo na místě, se liší - od 10 000 či 15 000 v některých městech až po 60.000, jako tomu bylo v případě Budapešti. Tak vysoký počet diváků, který je zároveň v plánu pro zápasy na londýnském stadionu Wembley na příští týden, podle Seehofera nevyhnutelně napomůže šíření koronaviru.

Podobný názor vyjádřil výbor pro veřejné zdraví Evropského parlamentu. Ten davy na fotbalových zápasech, a zejména plánovaných 60.000 fanoušků ve Wembley, označil za "recept na katastrofu". K takovému názoru dospěl vzhledem k šíření varianty delta v Británii a faktu, že kapacita stadionu je 90.000 lidí. Naplněn tedy bude z 66 procent, poznamenal The Guardian.

Toho, že šampionát podnítí šíření koronaviru v Evropě, se obává také Světová zdravotnická organizace (WHO). "Víme, že v kontextu zvýšeného přenosu mohou velká masová shromáždění fungovat jako zesilovače," prohlásila krizová expertka WHO Katie Smallwoodová. Upozornila, že problematické nejsou jen davy na stadionech, ale také například doprava fanoušků nebo jejich shlukování po zápasech. U lidí, kteří nejsou plně očkovaní, to podle ní zvýší počty infikovaných.

S fotbalovými zápasy jsou v současné době podle listu The Guardian spojeny stovky případů koronaviru, včetně 1300 skotských fanoušků, kteří se vydali na zápas svého týmu proti Anglii, nebo 300 Finů, kteří se vrátili nedávno ze sledování zápasů v Petrohradu.

"Pokud chceme rozšířit variantu delta po Evropě, tohle je cesta, jak to udělat," řekl agentuře AFP epidemiolog Antoine Flahault s odkazem na zápasy v Londýně a Petrohradu a zároveň navrhl duely z Wembley přesunout do méně zasažených měst. UEFA nic takového ale neplánuje. Organizace ve svém prohlášení uvedla, že plně dodržuje pokyny místních zdravotnických úřadů, omezení počtů fanoušků na stadionech podle ní spadají pod místní úřady. David Koch, zdravotní poradce UEFA pro mistrovství řekl, že nelze vyloučit lokální vzestup případů koronaviru, ale to se podle něj týká i jiných událostí. Intenzivní očkovací kampaně napříč Evropou a hraniční kontroly pomohou zabránit další velké vlně pandemie v Evropě, domnívá se.

Flahault fanouškům radí, aby necestovali do Londýna nebo Petrohradu, pokud nejsou očkovaní. A ty, kteří se tam vypraví, vyzval, aby se vyhnuli davům v barech, restauracích nebo veřejné dopravě. České ministerstvo zdravotnictví fanouškům českého týmu doporučilo, aby kvůli covidu-19 zvážili cestu na sobotní čtvrtfinále mezi ČR a Dánskem v Baku. Ministr Adam Vojtěch doporučil duel s ohledem na epidemická rizika sledovat v televizi. Ázerbájdžán je v tmavě červené kategorii zemí s velmi vysokou mírou rizika, připomnělo ministerstvo. Znamená to nutnost se kvůli návratu do ČR testovat a trávit čas v samoizolaci.