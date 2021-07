Ocenil, že se čeští fotbalisté probojovali do čtvrtfinále EURO, jinak ale tradičně nešetřil ostrými slovy. Bývalý reprezentant Tomáš Řepka, řízný stoper a známý bouřlivák, byl po porážce českého týmu 1:2 s Dánskem hodně kritický. „Prohrál nám to trenér Šilhavý. Jak trefil sestavu proti Nizozemsku, tak proti Dánsku ji netrefil vůbec," našel hlavního viníka toho, že Češi na evropském šampionátu dohráli. Názor zveřejnil na svém instagramovém profilu.

Dánská radost. Jannik Vestergaard, Thomas Delaney a Joakim Maehle slaví poté, co Dánsko vstřelilo druhý gól do české sítě ve čtvrtfinále EURO.

Český fotbalový útočník Patrik Schick see chystá oslavit svůj gól do sítě Dánska ve čtvrtfinále EURO.

Česká radost! Útočník Michael Krmenčík se raduje s Tomášem Součkem poté, co se do dánské sítě trefil Patrik Schick ve čtvrtfinále EURO.

Příspěvek začal Řepka tím, že postup do čtvrtfinále hodnotí jako úspěch, od týmu prý ale čekal víc. „Úspěch je to teda na konci spíš výsledkově než herně, ale budiž. Zahráli jsme vlastně jen poločas proti Chorvatsku; osmifinále proti Nizozemí a s přivřenýma očima prvních cca 25 minut ve 2. půli proti Dánům," zhodnotil herní vystoupení Šilhavého svěřenců evropským šampionátem.

Řepka si stejně jako další fanoušci a experti všiml výborných individuálních výkonů jednotlivců, které jeho očima zvedaly český tým a posouvaly jej dál. „Vaclík, Barák pokud dostal šanci hrát, Schick, a s odřenýma ušima i Coufal a Souček," našel hráče, kteří si zaslouží od bývalého sparťana kladné hodnocení za vystoupení na EU|RO. „U Součka se ukázalo, jak mu v národním týmu chybí nadstavba, kterou mu dávají spoluhráči ve West Hamu, a proto je v Premier League docela vysoce hodnocenej," doplnil bývalý Kladivář.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomáš Řepka Official (@tomasrepkacz)

Hlavního viníka po porážce s Dánskem vidí v osobě kouče Jaroslava Šilhavého. Řepkovi se zjevně nezdála sestava, kterou vyslal kouč na hřiště. „Nezapře díky své minulosti svoji slabost pro slávisty. Ale když chce Slavia prodat Bořila, tak ať to nedělá na úkor toho, že bude hrát v základu na ME, i když je úplně z formy," rýpl si legendární stoper z Letné a při hodnocení dál tepal hráče Slavie. Jejich nasazení kouči vyčítal.

Český obránce Jan Bořil hlavičkuje ve čtvrtfinále EURO s Dánskem.

Darko Vojinovic, ČTK/AP

„Poslat na hřiště Krmenčíka jako druhého útočníka je úplnej úlet. Víc času, než na nohou stráví v poloze ležmo na trávníku, a v mezidobí se buď hádá s rozhodčím, nebo stojí v ofsajdu. Možná, že už ho bere taky jako slávistu?" ulevil si Řepka.

Co se známému fotbalovému rebelovi naopak líbilo, byl přístup hráčů. „Jedno se hráčům ale upřít nedá, a to bojovnost. Bojovali jak Švejk za císařepána do roztrhání těla. Ale fotbalově to proti Dánům bylo jak lokálka proti šinkansenu. Upracovaný. vydřený a nekreativní," napsal v příspěvku na instagramovém profilu.

Závěr pak věnoval dalšímu svému „oblíbenci", který obléká sešívaný dres. „A mimochodem. Ševčík má balon krásné proti noze na prostředků vápna. A ten balon po tý jeho "přesný" střele hledají někde v Kaspickym moři ještě teď," rýpl si kvůli spálené tutovce do záložníka.