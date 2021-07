PŘEDČASNÉ FINÁLE

Čtvrtfinále v mnichovské Allianz areně mezi Belgií a Itálií předčilo kvalitou všechna tři zbylá utkání. Střet elitních světových týmů byl právem označen za předčasné finále. Fantastické tempo, vynikající individuální výkony, přímočaré akce, častá střelba, tři góly. Drama až do konce. Postoupit mohlo jen jedno mužstvo. Skvělý byl znovu lídr Belgie Kevin De Bruyne, který hrál i přes natržené vazy v kotníku. Tak moc chtěl dotáhnout tým mezi nejlepší čtyři celky Evropy. A Italové? Poté, co v úvodním vystoupení na EURO smetli 3:0 Turky, byli experty pasováni za jednoho z hlavních kandidátů na zlato. Rozhodně by jim slušelo, jejich hra má drajv. Jako by měli dvoje plíce, i po náročné sezoně, kterou mají za sebou, udrží ďábelské tempo po celý zápas.

PYŠNÍ ČEŠI

Byli zklamaní z vyřazení, na druhou stranu ale po sobotní porážce s Dánskem do jednoho říkali: Byl to pro nás úspěšný turnaj, můžeme být pyšní, co jsme na šampionátu dokázali. Ruku na srdce, málokdo čekal, že by se Češi dostali do čtvrtfinále. Tuzemský fotbalový národ nadchli především parádním výkonem s Nizozemskem v osmifinále. Říká se, že po vítězném zápase se sestava nemění. Tím spíš, že triumf nad Tulipány byl podložen herní kvalitou. Proto překvapilo, že trenér Jaroslav Šilhavý vrátil do sestavy obránce Jana Bořila, který s Nizozemskem nemohl hrát kvůli žlutým kartám. Výtečně ho v něm nahradil Pavel Kadeřábek, přesto důvěru proti Dánům nedostal. Přitom Bořil v Baku šlapal vodu. Na EURO se mu bohužel sečetla únava z nesmírně náročné sezony.

PENALTOVÉ FIASKO

V dechberoucím osmifinálovém dramatu proti Francii dokázali Švýcaři proměnit všechny penalty v rozstřelu a senzačně poslali úřadující mistry světa domů. V pátečním rozstřelu se Španěly naopak vyhořeli. Proměnili jen první pokutový kop, následující tři exekutoři selhali. A tak kouč Španělů Luis Enrique zažil nejpoklidnější penaltový rozstřel v životě. Po utkání si lebedil, že tým pokutové kopy poctivě trénoval. „Říká se, že penalty jsou loterie, ale to je naprostá lež," prohlásil Enrique. Španělé jsou v semifinále evropského po devíti letech, celkově počtvrté. Mohou si dělat solidní naděje na zlato. Zatím pokaždé, když přešli přes čtvrtfinále, turnaj ovládli.

Španělé slaví postup do semifinále EURO. Fotbalisté Gerard Moreno a Jordi Alba se radují po vyhraném penaltovém rozstřelu nad Švýcarskem.

Maxim Shemetov, Reuters

NEPRŮSTŘELNÁ ANGLIE

Když nedostaneš gól, nemůžeš prohrát. Jednoduchá rovnice. Anglie se jí drží. Na EURO v pěti zápasech ještě ani jednou neinkasovala. Celkově drží čisté konto už sedm zápasů v řadě (662 minut), což dokázala poprvé ve své historii. Cestu do semifinále si udělala snadnou. Podařil se jí rychlý úder, po přestávce dala během pár minut Ukrajině mat dvěma slepenými góly. A navrch přidala ještě jeden. Albion těší, že se rozstřílel útočník Harry Kane, který ve třech utkáních ve skupině vyšel naprázdno. Ve vyřazovací části už stihl tři trefy. Mnozí experti přitom nabádali trenéra Southgatea, aby Kanea na úvod play off posadil na lavičku. Musí si blahořečit, že si stál za svým.