Zklamání by se dalo v české kabině krájet. Když už fotbalisté museli zaletět ke čtvrtfinále EURO až do výhně dalekého Baku, nepředstavovali si, že pro ně Dánsko bude konečnou. Stalo se, proto někteří z nich opouštěli scénu šampionátu v slzách. „Všichni jsme zklamaní,“ kaboní se záložník Lukáš Masopust, přestože s odstupem času bude EURO hodnotit jako úspěšné.

Dánská radost. Jannik Vestergaard, Thomas Delaney a Joakim Maehle slaví poté, co Dánsko vstřelilo druhý gól do české sítě ve čtvrtfinále EURO.

Český fotbalový útočník Patrik Schick see chystá oslavit svůj gól do sítě Dánska ve čtvrtfinále EURO.

Česká radost! Útočník Michael Krmenčík se raduje s Tomášem Součkem poté, co se do dánské sítě trefil Patrik Schick ve čtvrtfinále EURO.

Na Dány jste si věřili, hned od začátku jste ovšem jen dotahovali.

Škoda první půle, kdy jsme měli náznaky šancí. Nevyrovnali jsme na 1:1, naopak Dánové zvýšili na 2:0. Po přestávce jsme snížením vykřesali naději. Bylo to těžké. Bušili jsme do nich jako do zavřených vrat. Neměli jsme štěstí, aby se k nám míč odrazil do nějaké slibné pozice.

Postup do čtvrtfinále se cení, chtěli jste však víc...

Převládá velké zklamání. Všichni jsme zklamaní, nešťastní. S odstupem budeme EURO hodnotit jako úspěšné. Se Sukem (Součkem) jsme se bavili, že jsme odehráli výborný turnaj. Já si tedy zahrál skvěle. Fakt to bylo fajn, bavilo mě to. Mrzí mě, že pro nás mistrovství končí. Jsem šťastný, že jsem mohl být součástí týmu.

Trenér Jaroslav Šilhavý hodnotí české vystoupení na EURO

FAČR

Před turnajem přitom někteří vaši pozici zpochybňovali. Cítíte satisfakci?

Já jsem nic nečetl. Není příjemné, když někdo o někom tvrdí, že na to nemáte, nebo byste tu neměl být. Vždy se snažím odvádět maximum. Občas se to sejde. jsem na sebe hodně kritický. Vím, když nehraju dobře. Poznám to. Jsem rád, že ohlasy byly docela dobré. Je to tím, že jsme si mistrovství užili.

Trenér Jaroslav Šilhavý hodnotí čtvrtfinále s Dánskem

FAČR

Berete postup do čtvrtfinále také jako závazek do další bitvy v kvalifikaci mistrovství světa?

Během přípravy a celého EURO jsme ušli obrovskou cestu. Od debaklu s Itálií jsme udělali kus práce. Zvykli jsme si na sebe. I lidem se fotbal musel líbit, hodně nás to bavilo. Takže ano, věřím, že nám zkušenosti z šampionátu hodně pomohou v kvalifikaci na mistrovství světa. Věřím, že se budeme zlepšovat.