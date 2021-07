Po souboji Čelůstky s útočníkem Kasperem Dolbergem nařídil nizozemský asistent rozhodčího Erwin Zeinstra k velké nevoli českého stopera rohový kop. Několik opakovaných záběrů v televizi teč sparťanského obránce neodhalilo, podle nich se zdálo, že se míče jako poslední dotknul dánský kanonýr.

Producent sportu britské stanice ITV Dan Salisbury-Jones ale na sociální sítí twitter později umístil záběr z jiného úhlu. Podle něj to vypadá, že míč předtím, než zamířil do zámezí, asi ještě velmi lehce tečoval Čelůstkovu ruku. Stoprocentně průkazný však záběr není.

Quick one to end the corner controversy, maybe. This angle shows the ball went out off the Czech player’s hand. #DEN #CZEDEN #CZE #Euro2020 pic.twitter.com/DLulxstTrl — Dan Salisbury-Jones (@dsj_itv) July 3, 2021

Z následného roku otevřel hlavou skóre zcela nepokrytý Thomas Delaney. Před pauzou zvýšil Dolberg a český tým už jen snížil ve 49. minutě zásluhou Patrika Schicka. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se po prohře 1:2 s turnajem rozloučili.

Čelůstka, který kvůli zranění musel v 65. minutě střídat a přepustil místo Jakubu Brabcovi, se ke sporné situaci nevyjádřil. Trenér Šilhavý vzal verdikt sudích smířlivě, byť ho obdržená branka mrzela.

"Jako každý inkasovaný gól, který padne, třeba i po naší chybě. Teď to byla chyba rozhodčích. Nic si na nich nevezmeme. Mrzí nás to, možná by to vyvíjelo jinak. Ve fotbale rozhodují maličkosti. Neříkám, že to rozhodlo úplně celý zápas, ale hodně to ovlivnilo," řekl Šilhavý při on-line tiskové konferenci. V tu chvíli ještě neměl k dispozici záběr britské stanice ITV.

Mrzel ho hlavně nepokrytý rohový kop. "Hráči si nepředali volného protihráče, neobsadili ho. Byla to veliká chyba a byli jsme za to potrestáni. Nekoncentrovaností to nebylo, to si nemyslím," poznamenal kouč.