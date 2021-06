V roce 1996 způsobili na evropském šampionátu v Anglii senzaci. Po pětadvaceti letech se členové stříbrné fotbalové party trenéra Dušana Uhrina těší na výkony svých následníků a s napětím vyhlížejí nejen výsledky české družiny ve skupině D. Jak dopadne skupina C si pro Právo a Sport.cz zatipoval bývalý obránce Jan Suchopárek.

Legendy ME 1996 tipují

Nizozemci během posledních pár let několikrát vyměnili trenéra, a přestože hrají ve světových velkoklubech, na dvou posledních závěrečných turnajích chyběli. Pořád však mají velkou kvalitu a v této skupině jsou favorité.

I Ukrajina ukázala před třemi roky v zápase s námi svou sílu, má hodně hráčů v tom nejlepším věku a je schopná hrát velice dobrý fotbal. Naposledy to potvrdila například remízou ve Francii v kvalifikaci o MS.

TIP JANA SUCHOPÁRKA 1. Ukrajina 2. Nizozemsko 3. Severní Makedonie 4. Rakousko

Rakousko mělo v nedávné minulosti nadějné vyhlídky, ale mám dojem, že šlo kapánek dolů. Je to vidět i na klubové úrovni, když nebudu počítat Salcburk, který má však hodně cizinců. Kromě Alaby rakouští reprezentanti nehrají ani v těch největších klubech. Hodně jich sice působí v bundeslize, bylo by však pro mě spíš překvapením, kdyby ze skupiny do dalších bojů postoupili.

TIP PRÁVA A SPORT.CZ 1. Nizozemsko 2. Ukrajina 3. Rakousko 4. Severní Makedonie

Severní Makedonie je asi outsiderem. Je to trochu nevyzpytatelné mužstvo, ale zase jde o jeho první účast na velkém turnaji a určitě bude mít velkou motivaci. A vzpomeňme si třeba na Kosovo, které nám v kvalifikaci o ME zatápělo. Tato mužstva se dokážou na špičkové turnaje připravit a myslím si, že v některých zápasech mohou překvapit. Ale favority na postup jsou pro mě Ukrajina a Nizozemsko.