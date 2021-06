Legendy ME 1996 tipují - Michal Horňák o skupině E

Největším favoritem nejen této skupiny, ale celého šampionátu budou podle mého Španělé. Jejich mužstvo na každém mistrovství Evropy i světa potvrzuje, že se v každé generaci objeví velcí talenti.

Teď jsem například sledoval semifinále mistrovství Evropy do 21 let, kde Španělé hráli s Portugalskem. A hráli velmi dobře, přestože se jim do finále postoupit nepodařilo.

TIP MICHALA HORŇÁKA 1. Španělsko 2. Polsko 3. Slovensko 4. Švédsko

Souboje dalších týmů již budou vyrovnanější. Švédové hrají velice urputně, mají velmi šikovné mužstvo a na velkých turnajích ze sebe vydají všechno. Nebudou mít sice ve svém středu zraněného Ibrahimovice, kterého by si všichni soupeři nepochybně hleděli, ale o to víc budou bez něj hrát kolektivně a sázet na týmový projev.

TIP PRÁVA A SPORT.CZ 1. Polsko 2. Španělsko 3. Švédsko 4. Slovensko

Hodně silný celek mají i Poláci s Robertem Lewandowským. Je rozdílovým hráčem, který sám dokáže rozhodnout a dovést do vítězného konce vyrovnaný zápas směřující k remíze. Ale fotbal je týmová hra a záležet bude i na jeho spoluhráčích. Navíc bude stoprocentně víc hlídaný než ostatní.

A určitě bych nepodceňoval ani Slovensko, které nepovažuji za outsidera skupiny. Sehraje se Švédskem a Polskem vyrovnané zápasy, takže o druhé přímé postupové místo za Španělskem se poperou všechny tři celky ve skupině.