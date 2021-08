Nadšený Bílek: Další otočený zápas, Plzeň má velkou vnitřní sílu!

Doosan Arenou se neslo také jeho jméno. Plzeňský kouč Michal Bílek si s plzeňskými fanoušky užíval náramně oslavnou děkovačku. „Jo, bylo to moc příjemné," culil se Bílek na tiskové konferenci po čtvrtečním dramatu s velšským The New Saints. Viktoria po porážce 2:4 z Cardiffu převedla velký obrat. V základní hrací době si góly Buchy, Chorého a Beauguela vynutila prodloužení (3:1), o postupu do play off fotbalové Konferenční ligy rozhodla v penaltovém rozstřelu, který opanovala suverénně 4:1.