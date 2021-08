Kuchta zpátky na marodce, nejistota kolem Schranze. Slavia ale před Legií myslí jen na Evropskou ligu

„Naše motivace dostat se do Evropské ligy je samozřejmě obrovská. Dvakrát jsme v ní v posledních letech došli do čtvrtfinále, hráli jsme s tak velkými soupeři, jakým byla Chelsea, Leicester či Arsenal, takže bychom si podobné zápasy rádi zopakovali. Kvůli divákům, kteří loni na Nice, Leverkusen či na jarní zápasy s anglickými soupeři přijít nemohli, ale i kvůli našim hráčům," netají kouč českého mistra, že jiný cíl, než postup přes Legii před své svěřence ani stavět nemůže.

Nemusí, protože i oni jsou Evropské ligy lační. „V posledních třech sezonách jsme v ní došli hodně daleko, takže věřím v reprízu. Zvlášť když se nám nepovedlo dostat se do Ligy mistrů," potvrzoval ambice Lukáš Masopust.

Zleva Lukáš Masopust ze Slavie a Aissa Laidouni z Ferencvárose.

Kateřina Šulová, ČTK

Klubová generalita rovněž o jiné soutěži nepřemýšlí.

Finance za účast v základní skupině ve výši 92 milionů korun představují sice jen nepatrnou náplast na profit, který by plynul z účasti v play off Ligy mistrů, o základní skupině nemluvě, ale případní atraktivní soupeři, a hlavně pak zopakování jarní cesty až do čtvrtfinále Evropské ligy, by ušlý zisk alespoň zčásti kompenzovalo.

O jaké peníze Slavia přišla? Účast v play off Ligy mistrů: 123 milionů Účast v Lize mistrů: 397 milionů Finance jsou uváděny v přepočtu na koruny

„Loňská cesta Evropskou ligou nám vynesla zajímavé peníze," potvrzoval ostatně Trpišovský hned poté, co se po odvetě s Ferencvárosem vyrovnával s rozplynutým snem o Lize mistrů.

Teď se tedy ještě do Evropské ligy dostat. Přes Legii Vašava s nejlepším střelcem polské ligy Tomášem Pekhartem v jejím dresu.

O jaké peníze Slavia hraje? Účast v Evropské lize: 92 milionů Účast v Konferenční lize: 74, 6 milionu

„Hegemon polského fotbalu, největší klub s největším stadionem, prostě těžký soupeř. Důrazný, silný v osobních soubojích, vytrvalostně skvěle vybavený," poznamenává Trpišovský.

„Podle toho, co nám vykládal Tomáš Pekhart na reprezentačním srazu a co potvrdilo i video, budou to s Legií ještě náročnější zápasy než s Ferencvárosem," připojuje Masopust.

Ale i s tím se Slavia vyrovnat musí navzdory marodce, která se dál rozrůstá.

Ivan Schranz by měl být na zápas s Legií k dispozici.

Radek Petrášek, ČTK

„Po úterním tréninku na ni přibyl Kuchta, jemuž se vrátily deset dnů staré zdravotní problémy. Takže další potíž, protože kromě dlouhodobě zraněných Provoda, Hovorky jsou mimo Ševčík, Olayinka, Plavšič a Krmenčík. Zvlášť, když nemocný byl i Schranz, který už naštěstí začal zase trénovat," vyjmenovává Trpišovský lazaret, ve který se slávistický hráčský kádr mění.

„Ale registruji i bonusy... Bořil už trénuje a bude stoprocentně připravený, Bah je rovněž v pořádku," dodává s vědomím, že poradit si musí.

Zleva trenér Slavie Jindřich Trpišovský a jeho asistent Jaroslav Köstl na tréninku.

Kateřina Šulová, ČTK

„Znamená to postavit vyvážený tým, v němž budou hráči stoprocentně nachystaní. Na vrcholu herně i běžecky, připravení na všechny situace, které utkání s Legií přinese, schopni zvládnout úkoly, jež dostanou. Sebemenší handicap by se totiž projevil," má jasno slávistický kouč.

„Urveme to. Vždyť máme šanci hrát Evropskou ligu, v níž se nám daří," ujišťuje Masopust, že Slavia přes polského mistra postoupí.