Ščasný: Mám skončit, zalézt pod stůl, nebo se zastřelit? Kluci podali nejlepší výkon za poslední rok

Sestoupil z ředitelské kanceláře zpátky na lavičku, aby v první řadě zachránil šanci na postup do Evropské ligy. První cíl v nové sezóně ovšem fotbalová Sparta nesplní. Již ve 2. předkole končí. „Z Evropy jsme venku, což jsme nechtěli. Kluci však podali v odvetě výborný výkon, nejlepší za poslední rok, co jsem je viděl,“ poukazuje trenér Zdeněk Ščasný po výhře 2:1 nad Suboticou, která po úvodní porážce 0:2 na postup nestačí.

Sparta vstoupila do utkání obrovským tlakem

Jaký vliv může mít vyřazení na budoucnost Sparty?

Bezprostředně po zápase asi nemá smysl mluvit o budoucnosti. Nemůžete ode mě čekat nějakou hlubokou analýzu, co vyřazení přinese. Analýzu si musí udělat vedení. Určitě ale vyřazení není pozitivní zpráva.

Berete za něj osobní zodpovědnost?

Otázka je na místě. Zodpovědnost máme všichni. Nemůžu přece říkat, že vyřazení zavinil Pavel Hapal (Ščasného předchůdce, který mužstvo vedl ještě v Srbsku - pozn. red.). Na druhou stranu vidím, že hráči jsou schopni podat takové výkony, což je pozitivní. Samozřejmě je pro klub rána, že končíme v Evropě. Mám skončit, zalézt pod stůl, nebo se zastřelit? Nevím, co chcete slyšet.

Pozitivní aspoň je, že vás čeká méně zápasů než vaše konkurenty v boji o titul, ne?

Kdepak, určitě žádné pozitivum. Ve fotbale jsem prožil hodně, takže vím, že kluci raději hrají zápasy, než trénují. Ani pro klub, ani pro hráče, ani pro mě to pozitivum není.

Hodně jste se rozčiloval na rumunské rozhodčí. Jak jste viděl penaltový moment?

Za život jsem se naplatil takových pokut, že nemá cenu se vyjadřovat. Ať řeknu, co řeknu, zápas nám to nevrátí.

V postup jste pevně věřil, že?

Od první minuty. Jen jsem přemýšlel, zda kluci strávili, co po nich chci. První krok k vyřazení jsme udělali již v prvním zápase. Špatný výkon nás dostal do zlé situace. Bylo by lepší, kdybychom v Srbsku alespoň vstřelili branku.