Vítězný návrat! Olomouc si vytvořila slibnou pozici pro odvetu

Návrat na pohárovou scénu dopadl pro olomoucké fotbalisty báječně. Parta Václava Jílka zlomila v úvodní bitvě třetího předkola Evropské ligy houževnatý Kajrat Almaty 2:0 a do odvety na horké kazašské půdě vyrazí s hodně slibnými vyhlídkami na postup.

Devět let se Sigma neobjevila na mezinárodní scéně a natěšení na Andrově stadiónu bylo značné. Fanoušci už před rozcvičkou i při samotném nástupu k zápasu domácím borcům bouřlivě aplaudovali a ti se jim v tropické výhni odvděčili kvalitním výkonem. Byli aktivní, napadali, jenže finální fáze jim v úvodu často drhla.

Kajrat vsadil na taktiku, která slavila úspěch proti Alkmaaru. Pozorně bránil a podnikal rychlé protiútoky, které dělaly českému týmu problémy. Aršavin vybídl ke skórování Eseolu, který ale o kousek minul bránu. O chvíli později zase nasměroval levačkou míč do boční sítě technický Islamchan, jenž se kličkou zbavil Sladkého. Právě olomoucký obránce se však vzápětí stal opěvovaným hrdinou. Ve 21. minutě se dostal k odraženému balónu a levačkou zpoza vápna ho parádně zakroutil do šibenice.

Další klíčový moment střetnutí pak nastal o čtvrt hodinu později. Rychlonohý Pilař obdržel před šestnáctkou míč mezi obránce a v souboji jeden na jednoho unikl Sujumbajevovi, jenž ho těsně před pokutovým územím poslal nedovoleně k zemi. Protože byl posledním bránícím hráčem, rozhodčí mu ukázal červenou kartu a Hanákům se naskytla dlouhá přesilovka. Z následného přímého kopu sice Plšek přestřelil břevno, domácí se ale za podpory nadšených diváků s chutí hnali za druhým gólem.

Ten přišel krátce po změně stran. Míč po centru z pravé strany si v pokutovém území zpracoval Pilař a dělovkou k tyči rozvlnil síť. Borci v modrých dresech se definitivně uklidnili a prahli dorazit Almaty třetím zásahem. Nejblíže mu byl Houska, jeho krásnou ránu ale vyrazil Plotnikov. Komplikace pro Sigmu přišla v 68. minutě, kdy po druhé žluté kartě předčasně putoval do sprch kapitán Vepřek a Kajrat vycítil šanci na gól, kterým by výrazně posílil šance do odvety. Felipe však orazítkoval z trestného kopu jen tyč. Jeho další pokusy pak buď zneškodnil Buchta, nebo skončily těsně vedle brány.

Po třetí trefě naopak toužila Sigma, jenže slibné brejky nedotáhla do úspěšného konce.