Hráči mají můj respekt, radoval se po postupu Jílek. Sigma teď vyzve španělského velikána

V táboře olomouckých fotbalistů panuje po bitvě v Almaty velké nadšení. Armáda Václava Jílka zvládla na horké kazašské půdě odvetu třetího předkola Evropské ligy na jedničku a po výhře 2:1 zaslouženě pronikla do play off, v němž vyzve Sevillu.

Olomoučtí fotbalisté postoupili přes Kajrat Almaty do play off Evropské ligy.

„Jediné, čeho jsem se obával, byl první inkasovaný gól. K tomu naštěstí nedošlo," citoval server isport.cz kouče Hanáků Václava Jílka, jenž v postsovětské zemi postrádal dvě opory. Místo distancovaného kapitána Vepřeka nastoupil na levém kraji obrany Hála, lehce zraněného Pilaře zase na pravé straně zálohy nahradil Zahradníček.

Absence ostřílených borců se na výkonu Olomouckých neprojevila. Přestože mají na mezinárodní scéně tým plný zelenáčů, v daleké destinaci poblíž hranice s Kyrgyzstánem si počínali jako mazáci. Po kvalitním presinku vyráželi do rychlých protiútoků, které dělaly soupeři značné starosti. Jednou z nejopěvovanějších postav duelu se stal Martin Nešpor, který po dvaceti minutách zmrazil domácí úvodním zásahem.

„Škrtl jsem to špičkou. Plša (Lukáš Plšek pozn. red.) míč prodloužil, já natáhl nohu, naštěstí jsem byl pohotový a zapadlo to tam. Gól nám pomohl v tom, že jsme se trošku uspokojili a začali si v klidu vyměňovat balóny. Nechali jsme tam hodně sil a zasloužili si vyhrát," vykládal pro Olomoucký deník útočník Sigmy.

Gól Nešpora byl zásadní, tvrdil Jílek

Jeho trefa měla pro mužstvo po domácí výhře 2:0 cenu zlata. „Byla zásadní, Kajrat už to pak měl hodně těžké. Soustředili jsme se spíš na poctivou obranu než nějaké útočení a přineslo to ovoce. Hodně si postupu vážíme, protože Kajrat beru za kvalitní mužstvo. Nebylo to jednoduché. Děkuju hráčům, mají můj respekt," citoval Jílka isport.cz.

Jeho svěřenci krátce po změně stran poslali Kajrat do kolen výstavní ranou Housky. Šikovný středopolař z přibližně 25 metrů vymetl z přímého kopu šibenici a zbytek zápasu už byl vzhledem k výsledku úvodního souboje na Hané jen bohapustou formalitou, i když se Kazaši dočkali v dešti čestného úspěchu.

Zatímco výborně naladění hráči Sigmy po utkání u autobusu rozdávali autogramy malým fanouškům Kajratu, kteří přišli v hojném počtu, Brazilci ve službách Almaty závěr duelu psychicky neunesli. Čtvrt hodinu před koncem putoval po druhé žluté kartě pod sprchy Felipe a v nastavení byl vyloučen i Isael, jenž nevybíravě zajel skluzem do obránce Sladkého.

Olomouc se v boji o účast v základní skupině Evropské ligy střetne s favorizovanou Sevillou, která v odvetě deklasovala domácí Žalgiris Vilnius 5:0. První zápas se hraje ve čtvrtek 23. srpna na Hané, odveta na hřišti pětinásobného vítěze této soutěže je na programu o týden později.