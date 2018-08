Sevilla? Superfavorit, ale i tihle hráči jsou jen z masa a kostí, burcuje Jílek

Netrpělivě vyhlíží obrovský fotbalový tahák. Před úvodní bitvou se Sevillou o účast ve skupině Evropské ligy má však kouč Václav Jílek porci starostí. A hlavně minimum času na to, aby svoje ovečky psychicky zvedl po pondělní vysoké prohře s Ostravou.

„Příprava byla standardní jako na jiná utkání, i když jsme u ní tentokrát strávili víc času a tón byl vyšší," připomněl 41letý kouč, jenž dobře ví, že Sigma musí ve čtvrtek večer podat diametrálně odlišný výkon, aby horkému favoritovi před vyprodanými ochozy zatopila.

„Sevilla je o dva až tři levely výš než Baník, takže pokud budeme bránit stejně jako proti Ostravě, zavání to průserem," netajil obavy po pondělním nezdaru 41letý trenér.

Hanáci vyjma souboje s Kajratem na Andrově stadiónu tápou. Všechny tři domácí utkání v sezóně prohráli, navíc při hrozivém skóre 1:8. Španělský velikán se přitom nachází v ohromné pohodě, v boji o play off smetl Žalgiris Vilnius.

„Ve čtyřech utkáních, která Sevilla zatím odehrála, nastoupilo 21 hráčů bez rozdílu kvality. Hrají systém 3-4-3 s obrovskou elasticitou hry, agresivitou a kvalitou. Mají fantastické hráče, reprezentanty, strašně rychlou přechodovou fázi a výborný presink. Je to superfavorit, ale nejde o nepřemožitelné lidi, jsou jako naši hráči z masa a kostí. Zkusíme něco vymyslet a uvidíme, na co to bude stačit," řekl Jílek, který v roli hlavního trenéra zažije top zápas poprvé v životě.

„Se Spartou jsem byl u duelů s Chelsea, Neapolí, ale to bylo ve funkci asistenta. Teď mám za tým jinou zodpovědnost. Je pro mě výzva připravit tým na kvalitu, se kterou se potkáme," prohlásil Jílek, jehož Sigma by si případným postupem zajistila tučnou prémii ve výši zhruba 75 miliónů korun.

Olomoucký kádr je zdravotně v pořádku, jizvy v obličeji přidělává Jílkovi pouze záložník Václav Pilař. Kvůli svalovým potížím nenastoupil na půdě Almaty ani doma s Baníkem. „Z Vaška radost nemám. Pro tento zápas by byl ohromně platný. Zkušenostmi, sebevědomím a řešením situací. Ale do rizika nepůjdeme, protože máme před sebou důležité zápasy v lize, ve kterých ho budeme potřebovat," posteskl si domácí kouč.

Španělský celek přicestoval na Hanou bez Mercada, Vázqueze a Kjaera, Tomáš Vaclík však ve výpravě nechybí. „Jsme s ním spokojení. Je navíc velmi inteligentní a umí velmi dobře španělsky, což je pro mužstvo hodně důležité," pochvaluje si českou posilu trenér Sevilly Pablo Machín.