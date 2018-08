Kouč Sevilly: Zápas s Olomoucí? Je pro nás důležitější než nedávné utkání s Barcelonou

Bez čtyř hráčů a s cílem vyhrát přicestovali do Olomouce k úvodnímu duelu 4. předkola Evropské ligy fotbalisté španělské Sevilly. Případné podcenění Hanáků, kterým se v domácí soutěži vůbec nedaří, trenér pětinásobného vítěze Evropské ligy Pablo Machín důrazně odmítá.

„Postoupit do základní skupiny je pro nás nesmírně důležité. Opak by znamenal obrovské zklamání. V Evropské lize chceme i letos uspět. Proto k dvojzápasu se Sigmou musíme přistoupit s maximální koncentrací. Z tohoto pohledu je pro nás důležitější než nedávný zápas superpoháru s Barcelonou. Chceme vyhrát a pokud možno udržet čisté konto. Spoléhat však budeme především na ofenzívu," prohlásil před večerním tréninkem v Olomouci kouč Sevilly.

Špatný start Hanáků do české ligy není podle něj z pohledu vzájemného souboje důležitý. „Sigma sice není v nejlepší formě, ale myslím, že to na souboj s námi nebude mít žádný vliv, byť především poslední prohra s Baníkem Ostrava jí asi neprospěla. Stát se může cokoliv. Evropská liga je úplně jiná soutěž. Stát proti nám bude nebezpečné, skvěle kondičně připravené, cílevědomé mužstvo," uvedl Machín, který doma nechal hned čtveřici hráčů, zadáky Pareja, Kjæra, Mercada a záložníka Vazqueze.

Vaclíka se na Sigmu neptal

„Určitá komplikace to je, ale máme dostatečně široký kádr, abychom si s tím poradili. Hráčům, kteří tady jsou, věřím," zdůraznil lodivod Sevilly, který naopak už může využít poslední posilu, francouzského středopolaře Maxima Gonalonse, který přišel z AS Řím. „Ač s námi je krátce, určitě nám pomůže," je přesvědčen Machín.

Zároveň kvitoval, že do týmu získal z Basileje českého reprezentačního gólmana Tomáše Vaclíka. „Je to vynikající brankář se zkušenostmi z Ligy mistrů a to je k nezaplacení. Je i nesmírně inteligentní, což je moc důležité. Perfektně ovládá španělštinu a dokáže se tedy se spoluhráči a také se mnou domluvit. Na Sigmu jsem se ho však neptal. Poznatky o soupeřích získávám vždy z videí," dodal s úsměvem Machín.