FOTBAL ON-LINE: Olomouc se pokusí o nemožné. Začíná boj se Sevillou

Čeští fanoušci mají v Olomouci možnost v akci vidět i reprezentačního gólmana Tomáše Vaclíka, který v létě přestoupil do Sevilly z Basileje.

Pokud chce mít Sigma proti Seville alespoň nějakou šanci, musí podat mnohem lepší výkon, než jaké zatím doma předvádí v lize. Před svými fanoušky prohrála všechny tři duely a v pondělí dokonce 1:4 s Ostravou, za což se trenér Václav Jílek příznivcům omluvil.

Rozhodně nelze spoléhat na to, že by španělský favorit duel s Olomoucí podcenil. Ve hře je totiž hodně. Vedle postupu do hlavní fáze soutěže také zhruba 75 miliónů korun na bonusech. Sevilla nechyběla ve skupinách evropských pohárů od roku 2012 a vyřazení by pro klub znamenalo velké zklamání.