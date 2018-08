Šanci na postup jsme měli jedno procento, teď třeba o jedno další vzrostlo, žertoval Jílek

„Obrovský respekt vůči výkonu hráčů i diváků. Hodně to na mě zapůsobilo. Odehráli jsme skvělý zápas, výsledek je pro nás strašně krutý, ale fotbal se hraje na góly a v tom jsme byli druzí," posteskl si po úvodní bitvě play off Evropské ligy kouč Hanáků, který má za sebou zatím největší zápas v roli hlavního trenéra. Na svůj tým byl patřičně hrdý. Šestého celku podle žebříčku UEFA se totiž vůbec nezalekl. Presoval, byl aktivní, což na celek z Andalusie platilo.

„Kluci dokonale plnili taktiku celých devadesát minut. Hodně jsme se zaměřili v přípravě na to, že soupeř hraje systémem 3-4-3, který u nás nikdo nepraktikuje. Tohle se musí bránit jinak, než na co jsou naši kluci zvyklí. První věc byla aktivita na jejich stopery, kteří nebyli tak zkušení a neměli takovou rozehrávku. Klíčové ale bylo zavírat jejich halfbeky. Falta a Zahradníček odvedli skvělou práci," pochvaloval si.

Doma bude Sevilla silnější

Fotbalisté Sigmy se od posledního zpackaného duelu s Ostravou výrazně zlepšili a navzdory porážce 0:1 jim vyprodané ochozy po zápase bouřlivě aplaudovaly. „Jsem realista a před zápasem jsem si říkal, že máme šanci postoupit tak jedno procento. Tak teď třeba o jedno další vzrostlo. Velká škoda, že jsme nevydolovali alespoň remízu, protože soupeř by byl do odvety nervóznější. Když ale nedostaneme brzy gól, budeme mít šanci. Počítám však s tím, že doma bude Sevilla silnější," tvrdí Jílek.

Poslední čtvrtfinalista Ligy mistrů vytěžil na Hané z minima maximum. Muriel ještě deset minut před koncem při sólovém úniku netrefil bránu, poté ale přišel rychlý brejk a krásná přihrávka, kterou mistrně vyřešil Sarabia. „Přitom to nebyla vůbec jednoduchá situace, jenže hráč ji vyřešil dokonale. Kdyby si balón posunul, brankář by tam byl, ale on to vzal z první a trefil přesně pod víko," utrousil kouč Sigmy.