Pryč od gladiátorských her, těší se Trpišovský po Ostravě na Zenit

Válku v Ostravě hrubě nezvládli, proto ji ještě před odletem do Ruska museli detailně rozebrat. Fotbalisté pražské Slavie budou v Petrohradu hájit vedení ve skupině Evropské ligy poté, co podlehli Baníku. „Určitě se bude hrát v jiném tempu a herní kvalitě než v Ostravě. Jakýkoliv bodový zisk v Petrohradu by pro nás byl úspěch,“ říká trenér Jindřich Trpišovský.