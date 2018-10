Raritní posila po uzávěrce. Soupeř Slavie nakupuje u Nedvěda v Turíně

Rusko je zemí neomezených možností. Poslední zbraň proti sešívaným si fotbalový Zenit Petrohrad klidně pořídil až po uzávěrce. Z Turína přivedl dvaatřicetiletého italského záložníka Claudia Marchisia, který od sedmi let působil v Juventusu a Staré dámě tak odvedl neuvěřitelných 25 let věrné služby. Dohodu musel schválit ruský svaz, protože byla dotažena až po skončení obvyklého přestupního období.

Italský legionář onemocněl a proti Slavii nejspíš večer nenastoupí, jdou zvěsti z tábora Zenitu. Marchisiův přestup do Petrohradu je každopádně pozoruhodný. Nelze ho označit ani za transfer last minute. Nejbohatší ruský klub si poslední posilu klidně pořídil až po skončení přestupního termínu.

„Rusové určitě udělali dobře, že mu výjimku udělili. Claudia jsme uvolnili až začátkem září. V nabité sestavě už by u nás nebyl základním kamenem, i z lavičky by pro něj bylo těžké se do sestavy dostat. Proto se rozhodl vůbec poprvé v kariéře odejít jinam. Pro něj dobrý krok, protože já vždycky říkám, že velký hráč má končit na hřišti, ne na lavičce," komentuje přestup český internacionál Pavel Nedvěd, viceprezident Juventusu.

Čtvrtstoletí mimořádné věrnosti

Marchisiova klubová věrnost je v dnešní době skutečnou raritou. Za Juventus odkopal 389 zápasů, během nichž dal 37 gólů a slavil zisk 14 trofejí včetně sedmi za mistrovský titul. Během čtvrtstoletí strávil zkušený záložník jen jednu sezónu jinde, když v roce 2007 odešel na hostování do Empoli. V národním dresu odehrál 55 zápasů.

Jenže po nákupu hvězdného Cristiana Ronalda museli někteří hráči odejít. Juventus se tak zbavil nejen Marchisia, ale třeba také kanonýra Higuaína. Argentince prodal do konkurenčního AC Milán.

„Na Gonzala jsme se mohli hodně spolehnout. Jenže nehrál by už tolik a pak je těžké takového kanonýra držet na lavičce. Jsem rád, že jsme se domluvili. Za dva roky pro nás odvedl skvělou práci a AC je další historický klub," oceňuje Nedvěd.

Také boháči začali šetřit

Když už tedy Stará dáma svůj kádr redukovala, Petrohrad po zkušeném Marchisiovi sáhl. Bohatý klub s Gazpromem v zádech neměl v posledních letech s nákupy cizinců nikdy problém. Ale doba se mění, také Zenit musí začít šetřit. Proto vyhlásil, že bude dávat více šancí domácím ruským hráčům.

„Na ruské poměry je Zenit pořád nejbohatší klub. Jeho rozpočet však už rozhodně nedosahuje úrovně jako třeba ještě před pěti lety. Proto také máme po dlouhé době zase ruského trenéra," poukazuje petrohradský fotbalový novinář Ivan Židkov, že před Sergejem Semakem se na lavičce týmu vystřídali Advocaat, Villas-Boas, Spaletti, Lucescu nebo Mancini.

Ruská vláda omezila přísun peněz fotbalovým profesionálům, chce více podporovat mládež. A úsporný režim klubu nepřímo nařídil sám prezident Putin.

„Loni Zenit nakoupil pět Argentinců najednou, což byla poslední kapka. Když se šéf klubu dostavil na jednání vlády, prezident si ho podal. Proč prý sem tahá zástupy cizinců, když mluví o výchově vlastních fotbalistů. Nechtěl být mrtvý muž, a tak zařadil zpátečku," líčí s úsměvem Židkov.

