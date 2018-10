Slavia školila hvězdného soupeře, chyběly jí góly. Jablonec po katastrofálním začátku urval bod

Bez bázně a hany se prezentovali čeští zástupci v zápasech 2. kola Evropské fotbalové ligy, ve výsledném součtu však získali „jen“ bod. Slavia byla na hřišti Zenitu Petrohrad střelecky mnohem aktivnější, ale nakonec odjíždí s prázdnou po prohře 0:1. Ve skupině C je třetí za svým čtvrtečním přemožitelem. Fotbalisté Jablonce zase po úvodní prohře v Rennes (1:2) předvedli proti Dynamu Kyjev po nepovedeném začátku vydařenou stíhací jízdu a nakonec s ukrajinským soupeřem doma remizovali 2:2. V tabulce jim ale patří poslední čtvrté místo.

Jablonecký David Hovorka se raduje poté, co v první půli snížil v zápasu EL s Dynamem Kyjev na 1:2.

Brankář Dynama Kyjev Denys Bojko poté, co inkasoval gól.

Jan Matoušek vstoupil do zápasu velmi aktivně

Český vicemistr byl v utkání na hřišti favorizovaného Zenitu Petrohrad kromě úvodních minut jasně lepším týmem. Do šancí se dostával v prvním poločase především Jan Matoušek, Miroslav Stoch dokonce trefil břevno.

Ve druhém poločase tlak Pražanů gradoval, soupeře jednoznačně přestříleli, několikrát vyzkoušel pozornost domácího gólmana Luňova Josef Hušbauer. Do gólové šance se dostal opět Jan Matoušek, ani on však skórovat nedokázal. Posila z Příbrami v 53. minutě střídala, na hřišti ji nahradil Baluta.

KONEC ZÁPASU | Sešívaní byli lepším týmem, vytvořili si několik šancí, které ale gólem neskončili. O výhře domácích rozhodl v 80. minutě Kokorin. #zensla pic.twitter.com/Wwpnbjo0mq — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 4. října 2018

Do gólové šance se dostali v 76. minutě i domácí, když z hranice malého vápna přestřelil branku Alexandr Kokorin. Rozhodující moment utkání přišel v 80. minutě, kdy se po rychlé akci domácích prosadil do otevřené obrany opět Kokorin a poslal Zenit do vedení.

Slavia přestřílela svého soupeře poměrem 23:7, ani to však nakonec nestačilo ani na bod.

Katastrofální začátek Jablonec nesrazil

Jablonec alespoň částečně napravil reputaci českého fotbalu v konfrontaci s ukrajinským. Kyjevský celek totiž v srpnu vyřadil v předkole Ligy mistrů pražskou Slavii, národní tým pak navíc v září prohrál v Lize národů doma s Ukrajinou 1:2.

Severočeši potřebovali doma bodovat, aby mohli pomýšlet na postupové boje. Jenomže začali katastrofálně a Dynamo, ač do Jablonce přijelo oslabené o svého nejlepšího hráče Benjamina Verbiče, který se těsně před odjezdem zranil, po čtvrt hodině vedlo po chybách v domácí defenzívě 2:0.

Jablonci chvíli trvalo, než se z úderu vzpamatoval, ale pak zejména aktivní Jovovič spoluhráče vyburcoval a domácí ještě v první půli vstřelili po Hovorkově ráně bez přípravy kontaktní gól. Po změně stran předvedli Radovi svěřenci vytrvalou snahu o ztečení ukrajinské branky a o zasloužené vyrovnání se postaral po centru Masopusta z pravé strany Trávník.