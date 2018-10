Bod je lepší než nula, ale škoda toho začátku, mohli jsme mít i víc, uznal Hovorka po remíze s Kyjevem

Bod tedy nakonec berete?

Ano, bereme. Nebudeme si tady nic nalhávat. Jsme za to šťastní, protože začátek se nám vůbec nepovedl. Naštěstí jsme pak do poločasu dali gól. Řekli jsme si, co musíme zlepšit. Hra se vyrovnala a myslím si, že jsme za druhou půli zaslouženě vyrovnali.

Co se vám po rychlé druhé laciné brance honilo hlavou?

Nebylo to nic moc... Co se ale dá dělat, takový je fotbal. Bohužel jsme udělali chyby, za které jsme byli potrestaní. Naštěstí si teď můžeme říci, že jsme to zvládli a vyrovnali.

Jak si takový začátek vysvětlit, bylo to nervozitou?

Vysvětlit si to nedovedu. Čtrnáctá minuta, teprve začátek a už to bylo 0:2. Co si v tu chvíli říci? Ale naštěstí jsme dali do první půle gól a bylo to už lepší.

Kde se stala při prvním gólu chyba?

Byla tam ztráta balónu. Povy (Považanec) to chtěl dát podél lajny, nevyšlo to, soupeř to vystihl a pak už jsme měli otevřenou obranu a oni toho využili.

Lze to přičítat i nezkušenosti z evropských pohárů? I v Rennes jste za to zaplatili daň.

V Rennes to vyplynulo ze situace, běžela 90. minuta, byla tam hektika, těžká situace. Ale teď je pravda, že za dva góly jsme si mohli sami. Darovali jsme jim je a udělali si to těžší.

Překvapilo vás, kolik jste měl při vašem gólu prostoru?

Koukal jsem, jestli mě někdo hlídá. Věděl jsem, že tam jsem sám a že budu zavírat zadní tyč. Naštěstí to Tráva (Trávník) přetáhl a já se pak de facto jen snažil trefit bránu.

Nemysleli jste ještě nakonec i na vítězství? V závěru měl Jovovič dobrou šanci.

Nevadilo by nám to, ale jsme rádi i za 2:2. Kdyby nám někdo po tom úvodu řekl, že to bude nakonec 2:2, byli bychom za to rádi.

Co pro vás tedy bod znamená?

Rozhodně lepší než nula. Ale popravdě je škoda našeho startu, mohli jsme získat víc bodů. Ale zase musíme být střízliví a jsme rádi i za remízu.

Bude klíčový zápas hned ten následující, kdy za tři týdny hostíte doma Astanu?

Pokud budeme chtít jít dál, není kam couvat. Musíme jen bodovat.