Rada vyhlíží bitvu s Kazachy, s Beránkem nemluvil

Napětí na jablonecké Střelnici roste. Armádu Petra Rady čeká ve čtvrtek v Evropské fotbalové lize dost možná klíčová bitva v boji o postup do jarní vyřazovací fáze. Zelenobílí potřebují večer zdolat nebezpečnou Astanu, která na sever Čech dorazila kompletní.

„Je to zkušený tým, který se opírá o cizince. V loňské sezóně vyhrál na Slavii. Jeho čtyři body na kontě hovoří za vše," připomněl Rada remízu kazašského mistra 2:2 v Kyjevě a následné vítězství 2:0 nad Rennes, díky němuž se vyšvihl do čela skupiny K.

Astana navíc přicestovala na sever Čech v dobré náladě. Neprohrála už deset soutěžních zápasů v řadě a chybí jí pouze jedna výhra k tomu, aby obhájila mistrovský titul v domácí lize. „Styl Astany je podobný Kyjevu. Snaží se hrát technicky, ale má v kádru dost vysokých a silových hráčů," varuje kapitán Tomáš Hübschmann.

Svému mužstvu však věří, vždyť v dosavadních dvou vystoupeních v Evropské lize důstojně reprezentoval český fotbal. V Rennes přišel o remízu až v samotném závěru a s Dynamem Kyjev doma dotáhl dvoubrankové manko. Ke všemu se Jablonečtí parádně rozjeli v lize. Z posledních čtyř utkání vytěžili maximální počet bodů při impozantním skóre 13:1!

„Tahle série nás samozřejmě těší, ale jde o ligu, která jde nyní absolutně stranou. Neřešíme momentálně ani víkendové derby s Libercem. Máme jediný cíl, který se jmenuje Astana. V devět večer jdeme do práce a do tři čtvrtě na jedenáct to musíme na hřišti odmakat," ujišťuje Rada.

Protivníka si na videu dobře zmapoval a nekontaktoval tak svého trenérského kolegu Miroslava Beránka, jenž v letech 2011 až 2013 vedl kazašskou reprezentaci a jeden rok působil i na lavičce Astany.

„Míra má určitě přehled, ale my máme jiné zdroje, které nám podávají zprávy. Nejdůležitější je, že jsme mohli Astanu vidět ve dvou zápasech letošní Evropské ligy, protože sestava byla až na jednu změnu prakticky totožná. Nějaké informace mi dal i Tomáš Hübschmann, který její hráče zná," dodal jablonecký kouč.