Hororová scéna! Kapitán Trnavy nehybně ležel na trávníku, po zásahu spoluhráče se málem pozvracel

Podle slovenských novinářů byl Godál nejlepším hráčem Spartaku. Denník Šport mu udělil čtyři z pěti možných hvězd. „Lídr mužstva podal standardní výkon. Pozičně zastavoval akce soupeře, nebojácně chodil do soubojů a odvrátil množství centrů," stojí v komentáři.

A právě jeden souboj se mu málem stal osudným. Ve 28. minutě zůstal po kontaktu s protihráčem chvíli nehybně ležet na trávníku. Takřka okamžitě mu přispěchal pomoci spoluhráč Grendel, který se neostýchal a v domnění, že Godálovi zapadl jazyk, vložil své prsty do úst indisponovaného kapitána.

Jak ale Godál po duelu konstatoval, nic hrozného se mu nepřihodilo. I když nechybělo moc a byl by paradoxně terčem posměchu. „Dostal jsem loktem do hlavy. Viděl jsem hvězdičky a trochu se mi kýve zub. Naštěstí to nebylo nic vážného. Erik si ale zřejmě myslel, že mi zapadl jazyk a strčil mi prsty do hrdla, z čehož jsem se málem pozvracel," řekl zkušený obránce, kterého mnohem víc mrzel konečný výsledek.

„Jsme velmi zklamaní. Mezi prsty jsme si nechali utéct tři body. Měli jsme šanci zvýšit na 2:0, ale nevyužili jsme ji. Potom jsme dostali dva slepené góly a zápas jsme ztratili."

Proč fotbalisté Trnavy hráli bez fanoušků? Při prvním domácím zápase Trnavy v EL proti Anderlechtu (1:0) fanoušci domácího týmu příliš moc oslavovali vítězství, za což UEFA slovenského mistra potrestala pokutou 60 000 eur a uzavřením stadiónu pro své příznivce na jeden zápas. Hlavním důvodem byl rasistický pokřik „Rozkopal jsem slovanistu...“, který fanoušci Trnavy zpívali. Za stejný prohřešek byli už fanoušci potrestáni před dvěma lety po utkání 3. předkola EL proti Austrii Vídeň.

Vzhledem k trestu od UEFA hráli domácí bez svých fanoušků, což se podle Godála odrazilo i na výsledku. „Chyběla nám atmosféra. Fanoušci nám dodávají energii. Netvrdím, že kdyby byli na stadiónu, získáme bod, ale je škoda, že jsme neudrželi aspoň remízu."

Absenci příznivců Trnavy negativně vnímal i český brankář slovenského mistra Martin Chudý. „Bylo to jiné. Možná by nás diváci dohnali k vyrovnávajícímu gólu anebo bychom díky nim byli v některých chvílích koncentrovanější a víc po hřišti jezdili."

Bývalého gólmana Dukly či Teplic překvapila ještě jedna věc - přítomnost fanoušků Záhřebu. „Nevím, jaká jsou pravidla, ale netuším, proč oni mohli mít fanoušky. Bylo tam asi dvě stě lidí, kteří je povzbuzovali. Řekl bych, že díky tomu vládla na stadiónu atmosféra, jež nahrávala soupeři."