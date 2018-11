Tvrdý trest pro Slavii! Řádění fanoušků v Kodani má nepříjemné následky

„Za incident v Kodani máme od DK UEFA zákaz výjezdu fanoušků do Bordeaux a pokutu 20 tisíc eur," uvedl na Twitteru generální sekretář Slavie Jiří Vrba.

Co přesně se v Kodani událo? „V kotli se to popralo mezi sebou. Ke konci zápasu, nebyla kvůli tomu ani tradiční děkovačka. Pořadatelé chtěli situaci uklidnit, byli napadeni. Pak se to mydlilo i před stadionem, museli zasahovat policajti," popsal incident pro Sport.cz svědek, který byl přímo na Parken stadium na hlavní tribuně.

‼️Slavia byla za incident v Kodani potrestána zákazem výjezdu fanoušků do Bordeaux. O podmínkách vracení již zakoupených vstupenek budeme informovat co nejdříve.

Kvůli hloupému chování několika jedinců přijdou o duel v Bordeaux všichni fanoušci Slavie. Mnozí z nich už mají přitom zakoupené vstupenky, letenky i zajištěné ubytování. „Jsem neskutečně naštvanej. Lístky jsme sice ještě s kamarády neměli, ale letenky a hotel už máme zaplacené. Kvůli pár pitomcům nikam nepojedeme," zoufá si fanoušek Slavie Vilém Hodr.

S kamarády se těšili, že po Kodani zažijí další skvělý výjezd. Jenže o něj zřejmě přijdou. „Nevím, jestli půjdou koupit lístky do jiných sektorů než jen do hostujícího. Fakt nevím, co s tím. Už jsme si s kluky volali, jsme z toho hotoví," povzdechl si Hodr.

Slavia tak v letošní sezoně evropských pohárů pyká již potřetí. Po srpnovém domácím utkání 3. předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev dostala za pokřik fanoušků "UEFA mafia" pokutu 66 000 eur a dalších 10 000 musela zaplatit za vyjádření svého šéfa Jaroslava Tvrdíka, který na sociální síti ostře kritizoval rozhodčí a vyzval ukrajinského místopředsedu UEFA Hrihorije Surkise k rezignaci.