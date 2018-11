Draze zaplacené derby. Trpišovský skládá tým před prázdnou tabulí

Sešívaní před dvěma týdny v Kodani vyhráli 1:0 a vyšvihli se v tabulce skupiny C na druhou příčku za Petrohrad. Pokud by dokázali dánského soupeře zdolat i doma, postup do jarní části by si přiblížili na dosah.

Události posledních dnů jim ovšem výchozí pozici komplikují. Jejich marodka se znovu plní. Tecl má po sezoně, v derby se zranili Hušbauer, Kúdela a Coufal. Na pohárové soupisce navíc nejsou Mešanovič či Jugas.

„Alespoň Škoda se uzdravil a od úterý již trénuje. Pokud jde o tři zraněné z derby, když nastoupí jeden z nich, budeme rádi. Dva určitě ne, u nich to spíš vypadá na vážnější zranění. A třetí z nich navíc asi zvládne jen část zápasu. Nechceme však moc otvírat karty," komentuje zdravotní stav mužstva trenér Jindřich Trpišovský.

Méně jmen, méně myšlenek

Jak pak tedy složí základní jedenáctku? „Mám méně myšlenek, když mám také méně jmen na tabuli," usmívá se hořce. „Potřebovali bychom větší výběr, protože vazby mezi jednotlivými hráči jsou vytvořené a fungují. Daná situace je horší. Přesto věřím, že složíme výborný tým. Výhodné je, že jsme zvyklí, hráči nám vypadávají již déle. A vždy dobrý tým složíme," líčí Trpišovský poněkud ironicky.

Včetně letní přípravy už mají jeho hoši v nohou 27 klubových zápasů v sezoně. Dalších devět je ještě na podzim čeká, reprezentanti pak mají samozřejmě o porci povinností víc.

„Větší počet zranění může souviset s náročným programem. Jde o kombinaci všeho, počet zápasů, horší terény, není čas tělo dostatečně zregenerovat," vypočítává kouč.

„Kluci chtějí hrát, a tak přecházejí určité věci. Hodně zápasů také přináší hodně kontaktů. Všichni tři marodi z derby jsou zranění po kontaktech. Zápasy se kumulují. Z mých zkušenosti je listopad vždy nejhorší," nepřekvapuje Trpišovského.