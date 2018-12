UEFA by nás nepustila někam, kde by šlo o život, věří v Jablonci

Fotbalisté Jablonce odletěli ve středu k poslednímu duelu základní skupiny Evropské ligy na Ukrajině, tedy do země, která v určitých regionech vyhlásila válečný stav. Ten se však hlavního města Kyjeva netýká. "UEFA by nás nepustila někam, kde by šlo vyloženě o život," nebojí se trenér Severočechů Petr Rada.

Před cestou na Ukrajinu měli Jablonečtí zamotanou hlavu. A to nejen ze soupeře. „Všichni to samozřejmě sledujeme a určitě o tom trochu přemýšlíte," hlásil jablonecký trenér Petr Rada před odletem k poslednímu utkání v základní skupině K Evropské ligy.

„Ne, že by to hráči nevnímali, ale není to důvod, proč bychom se měli bát letět do Kyjeva. Jedeme tam hrát fotbal," dodal trenér.

Ukrajina vyhlásila v určitých regionech válečný stav kvůli obavě z možné války s Ruskem. Metropole se však opatření netýkají. Ostatně právě proto byl na Olympijský stadion přeložen i dnešní duel Ligy mistrů mezi Šachtarem a Lyonem. Do Kyjeva UEFA přemístila už minulý týden zápas Evropské ligy mezi Poltavou a Arsenalem.

„Myslím, že já i kluci se soustředíme hlavně na zápas, snažíme se tyto věci přehlížet. Těšíme se na utkání a chceme si to užít do konce, i když víme, že o postup už nehrajeme," přiznal záložník Miloš Kratochvíl.

Jeden z jeho parťáků však situaci bedlivě monitoruje. „Hlavní ohnisko konfliktu je někde jinde, takže si myslím, že v Kyjevě by to mělo být v pohodě. Nakonec do značné míry je vyhlášení takového stavu politická záležitost," myslí si jablonecký obránce Matěj Hanousek, který v kabině Severočechů platí za největšího politického „pozorovatele".

„Asi to tak je, ale ptali jsme se hlavně Edy Sobola, který je přece jenom odtamtud. Všechny ujistil, že by to mělo být v pohodě. Myslím si to taky, byť když jsem viděl fotky z Majdanu před čtyřmi lety, tak tam to bylo docela drsný," poznamenal Hanousek, který se na Ukrajinu přesto nesmírně těší.

„Nechci malovat čerta na zeď, ale možná je to naposledy, co hraji Evropskou ligu... Takže se těším strašně, ač ty události nejsou úplně komfortní," uzavřel Hanousek. Českému týmu jde již jen o čest. Bez ohledu na výsledek zůstane poslední, Kyjev první.