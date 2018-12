Hübschman už dostihne Nedvěda

„Musíme před ním smeknout. Svědčí to o tom, že Tomáš svou misi v cizině naplnil vrchovatě, když vydržel tak dlouho v klubu, který hrál pravidelně Ligu mistrů nebo Evropskou ligu," prohlásil kouč Petr Rada.

Pod jeho vedením defenzívní záložník svou statistiku navýšil zatím o pět duelů. „Je to opravdu krásný číslo. Přejeme mu to a jsme rádi, že tady hráče s takovými zkušenostmi máme. Pro každý tým by to bylo plus," připustil záložník Miloš Kratochvíl. On byl ještě předškolákem, když jeho současný kapitán začal sbírat první zářezy.

Dynamo Kyjev - Jablonec Pravděpodobné sestavy: Dynamo Kyjev: Bojko - Kedziora, Kádár, Burda, Mykolenko – Sydorčuk, Šepelev – Verbič, Šarapenko, Cygankov – Besedin. Jablonec: Hrubý – Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek – Hübschman – Jovovič, Trávník, Kratochvíl, Sobol – Doležal. Rozhodčí Thórarinsson (Island) Přímý přenos vysílá Nova Sport 1, online reportáž na Sport.cz

„Je to samozřejmě pěkné, ale nic vám to nedá," usmál se Hübschman. „Je to spíš zásluha týmů, ve kterých jsem byl, že jsme se do pohárů vůbec dostali. Ať už je to Sparta, Šachtar, nebo teď Jablonec," dodal vítěz Poháru UEFA 2009, který ale dnes chce dosáhnout především na premiérovou výhru ve skupině. Bez ohledu na výsledek se ale Jablonec rozloučí na posledním místě.

Včera se v Kyjevě navíc musel vypořádat s netradiční komplikací. Na stadionu Dynama se totiž kvůli napjaté bezpečnostní situaci na východě Ukrajiny hrál zápas Ligy mistrů mezi Doněckem a Lyonem a Severočeši tak oproti zvyklostem nemohli trénovat na místě, kde dnes nastoupí.