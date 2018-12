Sešívaní postupují a po jedenácti letech se zase těší na pohárové jaro

Bod jim k postupu stačil, za jisté konstelace i porážka. Sešívaní ovšem kalkulovat odmítli a stanovený cíl splnili rázně. Fotbalisté pražské Slavie porazili v závěrečném utkání skupiny C v Evropské lize Zenit Petrohrad 2:0 a mohou se těšit na jarní vyřazovací boje. Červenobílí hráli skupinu EL potřetí a vůbec poprvé jdou dál, z druhého místa. Jarní část pohárů si zahrají po dlouhých jedenácti letech. V osudí bude i Plzeň, český fotbal tak bude mít na jaře dvojnásobné zastoupení po pěti letech. Losovat se bude v pondělí.

Výchozí pozice Slavii nahrávala, stačilo jen si pro postup dojít. A hned v 5. minutě už mohli sešívaní vést. Hušbauer precizně rozehrál rohový kop, Ngadeu vyslal na bránu takřka nechytatelnou hlavičku, jenže gólman Keržakov předvedl skvělý zákrok a míč vyrazil.

Zenit měl první příčku ve skupině jistou a jen v úvodu naznačil, že by v záplatované sestavě mohl domácí potrápit. Přechod do útoku měl sice svižný, do zakončení se ovšem Petrohrad nedostával, a když, tak Marchisio balon pořádně netrefil.

Červenobílí dávali najevo, že jen na remízu hrát nechtějí. Ve 32. minutě se jim povedla parádní kombinace. Olayinka se zbavil hned dvou soupeřů najednou, uvolnil do křídla Hušbauera a jeho zpětnou přihrávku Zmrhal s jistotou zužitkoval v úvodní gól zápasu.

Ještě do přestávky pak bylo jasno. Záložník Stoch znovu demonstroval, že na parádní góly má na podzim v Edenu patent. Navedl si míč na levačku a spektakulárním angličanem rozjásal Eden podruhé.

Zenit nebyl v rozpoložení, že by mohl výsledek zvrátit. Domácí tak po přestávce v klidu kontrolovali vedení, jež jim dláždilo cestu do vyřazovací fáze.

Skóre se mohlo ještě posunout, Stoch ovšem tentokrát orazítkoval střelou zdálky jen břevno. Šanci měl také Zelený.

Mdlý Petrohrad si zcela po zásluze připsal první porážku ve skupině, jeho první příčku ovšem ohrozit nemohla.