Místo penalty dostal žlutou za simulování. Rozhodčí to musel vidět, zlobí se jablonecký hrdina Doležal

Radoval se ze své první branky v základní skupině Evropské ligy, která Jablonci přinesla cennou výhru 1:0 na hřišti Dynama Kyjev. Navíc Martin Doležal odčinil své zahozené šance z minulého kole proti Rennes. Nechápal však situaci, k níž došlo dvě minuty po vstřelení gólu. To Doležalovi po jasném faulu ve vápně islandský sudí Thórarinsson nepochopitelně ukázal žlutou kartu za filmování. "Jasná penalta," zlobil se útočník.

„Musím říci, že to byla jasná penalta. Chtěl jsem si posunout balon a trefil mě přes nohu. Nevím, kam se rozhodčí koukal, ale podle mě to musel vidět i brankový rozhodčí. Všichni mi psali, že to byla jasná penalta. A ještě dostanu žlutou, což jsem vůbec nepochopil," okomentoval Doležal kontroverzní moment.

Mrzet ho ovšem nakonec nemusí, neboť Jablonec se z Ukrajiny přesto vrací s cenným skalpem. A zaslouženým. „Šancí jsme měli zase víc. Docela dost na to, že jsme hráli venku v Kyjevě. Škoda, že je neproměňujeme, ale jednu jsme dali a zaplať pánbůh, že nám to stačilo k vítězství," radoval se autor vítězného zásahu z desáté minuty, kdy se trefil po rohovém kopu Michala Trávníka.

Byla to jeho vůbec první trefa v hlavní fázi Evropské ligy. „Hlavně, že jsme vyhráli, ale samozřejmě jsem rád, že jsem dal gól. Protože doma s Rennes jsem mohl dát branky taky a klukům jsem to pokazil. Těší mě, že jsem to gólem odčinil. I když jsem tam měl ještě jednu šanci," připomněl kanonýr střelu v nastaveném čase první půle, kdy ho skvěle vychytal po přihrávce aktivního Jovoviče gólman Buščan.

„A kdyby to na začátku druhého poločasu Chram (Chramosta) trefil bodlem lépe, mohlo to být ještě jiné. Ale pak už jsme skoro celý druhý poločas jen bránili a musím říci, že naše obrana s Vlastou Hrubým byla vynikající. Musím smeknout před celým týmem, že jsme to takhle zvládli," chválil zelenobílou defenzivu, která až na šestý pokus v základní skupině K udržela čisté konto.

„Věděli jsme, že když se dostanou k šestnáctce, že většinou hledají mezery a prostrkávají to jimi za obranu. Obránci však byli blízko u sebe a dobře se tam zajištovali. Až na pár výjimek jsme je do ničeho nepustili. Většinou jen kopali kříže do stran a dávali tam centry. Naši stopeři to odskákali výborně. Teď si užijeme vítězství," uzavřel Doležal po prvním triumfu Jablonce v hlavní fázi pohárové Evropy v klubové historii.