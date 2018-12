Jsme schopní se Evropě vyrovnat, lebedí si Trpišovský po postupu

Mise splněna. Dvakrát už v minulosti Jindřich Trpišovský ještě coby trenér Liberce bral za kliku brány otvírající cestu do jarní fáze evropských pohárů. Vždy marně. Až na třetí pokus uspěl, když proklouzl do dalšího dějství Evropské ligy s pražskou Slavií. „Nechali jsme za sebou ve skupině Bordeaux a Kodaň, dva obrovsky silné týmy. Myslím, že až časem doceníme, jak velkého úspěchu jsme dosáhli," rozplýval se trenér Slavie po dvoubrankovém vítězství.

Představuje postup do jarní fáze Evropské ligy ze skupiny s Petrohradem, Kodaní a Bordeaux největší úspěch vaší kariéry?

Když jsem s Libercem prošel přes dvě předkola do skupiny, šlo rovněž o velký úspěch. Tehdy jsme byli pokaždé outsiderem. A nakonec jsme dokázali do posledního zápasu podzimu v Evropě bojovat o postup. Letos se Slavií byla skupina velice silná. Kodaň hraje pravidelně pohárovou Evropu, Bordeaux i přes jisté momentální problémy patří dlouhodobě k francouzské špičce a Zenit je prostě fotbalovým velikánem. Vnímám postup jako veliký úspěch pro celý český fotbal, který bude mít v jarní části soutěže dva kluby. To je skvělé.

Jak moc jste museli kvůli naplnění cíle v podobě účasti v jarní fázi soutěže ustoupit z cesty, kterou razíte při zápasech v domácí nejvyšší soutěži, a nadřadit pragmatičnost nad pohledný styl?

Hráči v evropských klubech jsou skvěle vybavení, extrémně rychlí na balonu. Není možné si dovolit sebemenší chybu. Od čtvrtého utkání doma s Kodaní, kdy jsme nesměli prohrát, prostě dostala pragmatičnost přednost.

Slavia po 11 letech zpet v jarni casti evropskych poharu. K tomu neni potreba nic dodat. Jen podekovani vsem, kteri se na tom podileli. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 13. prosince 2018

Ve čtyřech zápasech jste vůbec neinkasovali a porazili každého z protivníků. Budou konfrontace z Evropské ligy pro hráče představovat posun pro jarní část sezony?

Kluci si dokázali, že jsou schopní hrát na evropské úrovni proti špičkovým fotbalistům. A kromě jediného zápasu v Bordeaux se dokázali prosadit ofenzivní hrou. A defenzivní hráči se zase skvělým protihráčům vyrovnali ve hře jeden na jednoho. Viděli, že cesta, po níž jdeme, může být úspěšná a jsme schopní se Evropě vyrovnat. Jde o zjištění představující největší bonus a současně ukazatel, jak kvalitně pracují.

Ze začátku jsme byli trochu nervózní, ale pak jsme se zklidnili, hodnotil Jaromír Zmrhal

Po středečním vítězství Plzně nad AS Řím v Lize mistrů a jejím postupu do jarní fáze Evropské ligy zvládla vítězně čtvrteční zápasy v druhé nejprestižnější evropské klubové soutěži nejen vaše Slavia, ale i Jablonec hrající v Kyjevě. Existuje obecný recept na úspěch pro české kluby?

Být komplexní. Viděl jsem ve statistikách, že Plzeň italského protivníka přeběhala. Další důkaz, jak skvěle jsou české týmy připravené z kondičního hlediska. Někdy třeba česká liga není tolik koukatelná, ale není snadné ji hrát. Naopak, pro zahraniční hráče je velice složité zde uspět. Všichni domácí fotbalisté umí od dětství bránit, umí bojovat, vyhrávat osobní souboje. A když se to skloubí s fotbalem a hrou v intenzitě, tak máme šanci. Pro soupeře není snadné ustát tu intenzitu. Ukázalo se, že v Česku umíme dělat fotbal, byť mnohdy ve srovnání se soupeřem nedisponujeme tak velkým rozpočtem.

Slavia prošla ze skupinové fáze po dlouhých jedenácti letech. Vybavíte si, co jste tehdy dělal?

V Kolíně trenéra u dorostu. A snil jsem, že se alespoň na jeden zápas někdy stanu ligovým trenérem.

Máte při pohledu na možné varianty pro jarní úvodní kolo vysněného soupeře?

Postupem do jarní fáze jsme splnili cíl. Je těžké předjímat naši další cestu v Evropě. Přál bych si Inter Milán. Nebo některý z anglických týmů, což je sen můj i spousty hráčů.