Ostrá kritika českého kouče! Máme za sebou velký úspěch, ale pořád jsme ti zlí

Už před utkáním s tureckým vicemistrem bylo jasné, že se Trnava s pohárovou Evropou rozloučí už po základní skupině. I přes tento fakt se Bakoš a spol. chtěli rozloučit vítězně, což se povedlo. V 35. minutě útočník Yilmaz usměrnil míč po nacvičeném signálu k levé tyči. Jediný gól k vítězství stačil.

„Pro nás je to obrovský úspěch. Rozloučili jsme se pěkným výsledkem. Pro hráče to je velká vzpruha do další práce a do dalšího působení ve Spartaku," řekl Látal, jenž stejně jako generální manažer Pavel Hoftych, majitel Vladimír Poór a prezident Dušan Keketi končí.

Radoslav Látal si na tiskové konferenci nebral servítky

Oficiálním důvodem jejich odchodu je ekonomická situace v klubu a ztráta motivace. V kuloárech se ale hovoří o tom, že práce zmíněné čtveřice se nelíbila lidem z města. Mluví se třeba o starostovi Trnavy. „Nelíbí se mi, že naši práci respektují víc soupeři jako Anderlecht, Fenerbahce než lidé ve městě,“ prohlásil na konci listopadu Hoftych.

K němu se na pozápasové tiskové konferenci přidal i Látal: „Doufám, že si někteří lidé uvědomí, jakého úspěchu jsme dosáhli. Pro slovenský fotbal jsme udělali sedm bodů v EL, dalších x bodů v kvalifikaci. Ale stále jsme ti zlí. Stále se na nás valí nějaká kritika."

„V Trnavě jsou lidé, kteří dokážou fotbal velmi znepříjemnit, pokazit. A to je přesně ta černá stránka fotbalu," dodal Látal. „Nejde jen o Slovensko, nemám nic proti Spartaku Trnava, ale jde o chování některých lidí v Trnavě," pokračoval.

Vyjádření slovenského stopera Fenerbahce Martina Škrtela k situaci v Trnavě: „Celá situace mě mrzí, protože takových lidí, kteří dávají své finanční prostředky do fotbalu, je potřeba si vážit. Na Slovensku se rozhodně nejedná o výdělečnou činnost. Nikdo nemůže očekávat takové zisky jako v zahraničí. Věřím, že si pán Poór svůj krok ještě rozmyslí.“

Látal převzal mužstvo v červnu poté, co klub po 45 letech vyhrál nejvyšší slovenskou ligu. Přešel s ním přes dvě předkola Ligy mistrů, ve třetím vypadl až v prodloužení s CZ Bělehrad. Pak ale zvládl závěrečné předkolo EL proti Lechu Poznaň a postoupil do základní skupiny, ve které získal sedm bodů. Mimo jiné si připsal skalpy Anderlechtu či Fenerbahce.

„Odvedli jsme kus dobré práce a já jako trenér prožil svůj nejlepší půlrok v kariéře. Dostali jsme se do skupinové fáze Evropské ligy. To se mi povedlo poprvé v životě. Co ale bude s Trnavou teď? Nevím, ale moc dobře to nevidím. Sedm či osm hráčů odsud odejde, a to se pak mužstvo špatně buduje. Vyhlídky nejsou vůbec růžové," uvedl Látal, který si plánuje od trénování na nějaký čas odpočinout.

„Nějaké nabídky mám, ale tohle angažmá, ať šlo jen o půl roku, mě vyždímalo. Rád bych si i trochu odpočinul," uzavřel vicemistr Evropy z roku 1996.