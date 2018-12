Slávistům radit nemůžu, říká stoper Brabec

Od začátku podzimu sice hraje šestadvacetiletý stoper české fotbalové reprezentace Jakub Brabec za Rizespor. Stále je však kmenovým hráčem Genku, který ho poslal do Turecka na roční hostování. Soupeře Slavie v play off Evropské ligy zná tedy velmi dobře. Radit slávistům ale nebude, jak vysvětlil v rozhovoru pro Sport.cz a Právo

Kdyby vás Slavia oslovila, třeba váš bývalý spoluhráč Josef Hušbauer, abyste mu řekl něco o Genku. Poradil byste mu recept?

Neporadil, protože slávistům radit nemůžu. Vůbec v tom není rivalita pražských S, v evropských pohárech vždycky fandím českým klubům. Jsem kmenovým hráčem Genku a tudíž nemohu radit proti svému klubu a spoluhráčům. To je logické.

V Turecku jste na hostování. Co by se muselo stát, abyste se v zimě vrátil a třeba si i proti Slavii zahrál?

Hostování mám do konce sezóny, takže to prakticky nepřichází v úvahu. Museli by se Genku zranit stopeři, aby požádal Rizespor o předčasné ukončení hostování. To ale nikomu nepřeju.

Jak vidíte šance obou klubů?

Jsou velmi vyrovnané, vidím to půl na půl. Oba mohou postoupit, bude záležet na momentální formě v obou zápasech.

Jakub Brabec ve výskoku během tréninku. Vlastimil Vacek

Slávistům se zdá Genk málo atraktivní...

Já jim rozumím, víc by se jim líbil Arsenal nebo Chelsea, ale ať se na los podívají z praktického hlediska. Mají šanci postoupit, vylepšit koeficient, klubu vydělat nějaké peníze a zahrát si Evropskou ligu i v dalším kole. Rád vzpomínám na jaro, kdy jsme se Spartou postoupili až do čtvrtfinále této soutěže. Bylo to báječné, ať si to užijí podobně.

Uvidíte zápasy Genku se Slavií?

Nenechám si je ujít, pokud to bude trochu možné. V Turecku vysílají prakticky všechny zápasy evropských pohárů.

V Genku jste nehrál, v Rizesporu jste spokojený?

Ohromně, protože hraji každý zápas.

Kde budete trávit Vánoce?

Ještě v neděli 23. prosince hrajeme ligu proti Trabzonsporu, takže se potkáme s Filipem Novákem. Hned na dopoledne Štědrého dne máme letenky do Prahy, takže večer za námi přijde Ježíšek už doma v Čechách. Štědrý večer strávíme v rodinném kruhu s nejbližšími.