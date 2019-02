Sebevědomý chorvatský protivník Plzně si věří. Před madridským finále sestavu řeknu, žertoval jeho kouč

Vtipný tenhle chlapík, co sedí na trenérské lavičce záhřebského Dinama. A pohotový také. Samozřejmě že ani Nenad Bjelica před čtvrteční konfrontací s plzeňskou Viktorií neprozradil, jakou sestavu do zápasu pošle. Jedenáct jmen vyřkne v současném fotbalovém světě dopředu málokterý kouč, takže ani bývalý hráč Betisu Sevilla, Las Palmas či třeba Kaiserslauternu zvyklosti neporušil.

A ani dotazem, zda alespoň před finále Evropské ligy s předstihem prozradí jména svých svěřenců, které pošle na trávník, se zaskočit nenechal.

„Ale ano, 28. května vám je v Madridu řeknu," smál se pobaveně sedmačtyřicetiletý kouč, který po příchodu do Záhřebu slíbil, že pozvedne Dinamo k někdejší slávě.

Že už to nebude jen klub, který bude pro fotbalový svět brousit takové fotbalové diamanty, jakými jsou Modrič či Mandžukič, ale že bude sám něco znamenat.

Svůj úkol jsem splnil, říká kouč

„Už po roce mohu říct, že jsem úkol splnil," pochválil sám sebe před čtvrtečním duelem s Plzní, který bude pro jeho klub zápasem historickým.

„Vždyť Dinamo bude v jarní části evropských pohárech účinkovat skoro po padesáti letech," prozradil Bjelica, že i proto je motivace jeho svěřenců před konfrontací s českým mistrem mimořádná.

„Musím proto vybalancovat jejich radost a euforii z toho, co na podzim dokázali. To aby snad vnitřně nevyhořeli ještě před utkáním a nešli do něho naopak podmotivovaní. Bude to zapotřebí, neboť Plzeň má silné, a hlavně zkušené mužstvo, které už několikrát přečkalo v pohárové Evropě zimu. Ale my v úspěch věříme. Tedy pokud realizujeme na trávníku všechno, co jsme si před zápasem naplánovali," netajil kouč záhřebského Dinama, že se svým týmem míní pohárovou Evropou kráčet dál.

Máme široký kádr, nepochybuje Bjelica

A nic na tom nemění, že mu bude v Plzni několik klíčových hráčů chybět. „Je mi jich líto, ale mám dost široký hráčský kádr, takže spím klidně," nevyvádí Bjelicu z míry ani absence Hajroviče, Gavranoviče, Kadziora, Šunjiče a spol.

„Navíc nás čeká za týden odveta, pro kterou už budou někteří z nich k dispozici. Nemluvě o tom, že se odveta bude hrát na našem Maksimiru, který je už teď vyprodaný," netají kouč Dinama, jak moc věří v podporu horkokrevných chorvatských fanoušků.

I oni by měli přispět k tomu, aby záhřebské Dinamo v Evriopské lize pokračovalo. Přes Plzeň od osmifinále. A pak možná ještě dál. Klidně až do finále, což pro sebevědomého plzeňského protivníka vůbec nezní jako utopie, i když se trenér Bjelica při zmínce o finále smál.