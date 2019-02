Vrba se Bakoše na názor nevyptával. Na mínění hráčů nikdy nedal, takže ani před Záhřebem neudělal výjimku

Na mínění hráčů nikdy nedal. Natož aby plzeňský kouč naslouchal, co si myslí o soupeřích a vycházel z jejich názorů. Proto se Pavel Vrba ani Marka Bakoše nepoptával, co o čtvrtečním protivníkovi Viktorie v play off Evropské lize soudí a jak ho viděl, když se během hostování v Trnavě s Chorvaty na podzim potkal. „Informace od hráčů skutečně nesbírám, na soupeře, kteří náš čekají, se dívám sám,“ potvrzoval, že záhřebské Dinamo studoval důkladně.