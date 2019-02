Slavia i Plzeň jsou doma favorité, na postup ale nedosáhnou, tuší bookmakeři

Pohárové jaro startuje i na české půdě. Fotbalisté Slavie se v úvodním duelu play off Evropské ligy představí doma proti Genku a podle bookmakerů (2,5:1) i sázkařů (75 %) by v Edenu měli zvítězit. V podobné situaci je i Plzeň, která ve Štruncových sadech přivítá Dinamo Záhřeb. Také Viktoria by v řeči kurzů (2,4:1) i podle samotných sázkařů (60 %) měla sahat po vítězství. Pohárová matematika je nicméně neúprosná, v otázce postupu už vyhlídky českých klubů tak optimistické zdaleka nejsou.