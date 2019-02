Arsenal zažil fiasko v Bělorusku, Čech inkasoval. Neapol pod Ancelottim vládla v Curychu

Brankář Arsenalu Petr Čech po inkasovaném gólu proti týmu BATE Borisov v play off Evropské ligy

Brankář Tomáš Vaclík ze Sevilly naopak čistým kontem přispěl španělskému celku k vítězství 1:0 nad Laziem Řím. O výhře hostujícího týmu, který se dočkal první vítězství po třech zápasech, na Olympijském stadionu rozhodl ve 22. minutě Wissam Ben Yedder.

Arsenal měl sice v Bělorusku výraznou územní převahu a soupeře také přestřílel, z gólu se však radovali domácí. O jedinou branku se hlavou po přímém kopu v 45. minutě postaral Stanislav Dragun. Londýnský klub v závěru navíc přišel o vyloučeného Alexandra Lacazetta, ale před domácí odvetou stále může pomýšlet na postup.

Fotbalista BATE Borisov Stanislav Dragun (vzadu) se raduje z gólu proti Arsenalu. Gólman Petr Čech neměl nárok.

Sergei Grits, ČTK/AP

Koubek třikrát inkasoval

Rennes vedlo už po deseti minutách 2:0 a po prvním poločase 3:1, ale na vítězství to nestačilo. Po hodině hry snížil hlavou Sidnei a v 90. minutě Koubka nevýraznou střelou překonal Diego Lainez. Betis díky němu udržel neporazitelnost v probíhajícím ročníku soutěže a před odvetou, která je v Seville na programu příští týden, má o něco blíž k postupu.

Bez porážky je v dosavadním průběhu Evropské ligy i Villarreal, který v úvodním zápase play off vyhrál 1:0 v Lisabonu nad Sportingem. Vítězstvím venku vstoupila do vyřazovací části také Chelsea díky výhře 2:1 v Malmö. Do vedení 2:0 poslal hosty Olivier Giroud a zaznamenal pátý gól ve čtyřech zápasech Evropské ligy.

Tomáš Vaclík byl bezchybný

Gregorio Borgia, ČTK/AP

Neapol vládla

Neapol uspěla 3:1 v Curychu a připravila tak vítěznou premiéru v soutěži pro Carla Ancelottiho. Bývalý trenér AC Milán nebo Realu Madrid sice odkoučoval 160 zápasů v Lize mistrů a třikrát ji dokázal vyhrát, ale v Evropské lize se postavil před lavičku poprvé