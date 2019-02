Kouč Genku Clement po bezbrankové remíze: Dobře jsme věděli, jak je Slavia silná

Kouč čtvrtečního soupeře Slavie Genku Philippe Clement byl s dělbou bodů v Edenu spokojený, ale přiznal: „S výsledkem jsme spokojení, ale raději bych bral remízu 1:1 nebo 2:2. Se vstřeleným gólem by to pro nás bylo v odvetě příští čtvrtek lepší. Takhle jsou šance stále vyrovnané padesát na padesát."

Hra Slavie ho prý nezaskočila. „Hodně jsme ji po losu sledovali a učili se, jak hraje. Naši fanoušci ji neznají, ale my jsme dobře věděli, jak je silná, že to je kvalitní evropský tým. Má ve svém středu řadu zkušených hráčů mezi pětadvaceti a třiceti roky, kteří jsou fotbalově i velice silní. My jsme se na ně ale dobře připravili," konstatoval.

Nejen trenéra Trpišovského překvapilo, že Clement nenasadil ofenzívního záložníka Alejandra Pozuela, tvůrce hry, o něhož má velký zájem Arsenal.

Milan Škoda po remíze Slavie s Genkem

Sport.cz

„Příležitost dostal mladý Ivan Fiolič, byl to jeho první zápas v Evropské lize a jeden z prvních s týmem. Měl i šanci dát gól. Nezlobím se na něj. U Pozuela nešlo o nic, co by se týkalo, řečí, že s námi nechce hrát a chce pryč. Mluvil jsem s ním, není to pravda. Určitě pro nás bude ještě hodně platný," vysvětlil kouč.

Pochvaloval si také, že jeho tým přidal po změně stran na agresivitě a vytvořil si několik šancí. „Na to jsme hráče připravovali, aby takhle hráli a zvládli těžký zápas. Škoda, že jsme nedali gól, ale věřím, že v odvetě to napravíme," zdůraznil kouč Genku Clement.