Aspoň jeden gól jsem dát měl, mrzí zakletého smolíčka Škodu

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský udílí pokyny během utkání play off Evropské ligy s Genkem.

Miroslav Stoch ze Slavie Praha se snaží vyhnout Ruslanu Malinovskému z Genku během utkání play off Evropské ligy.

Milan Škoda ze Slavie Praha během utkání play off Evropské ligy.

Fotbalista Genku Ruslan Malinovskij (vpředu) a slávista Tomáš Souček v úvodním utkání play off Evropské ligy.

Kapitán byl za smolíčka. Sotva mohl čekat, že se proti belgickému soupeři dostane do tolika šancí. Pověst kanonýra ovšem nepotvrdil. „Pozitivní snad je, že jsem všechny zakončil na branku. Při ráně z přední tyče mi asi chyběl i kus štěstí. Raději bychom vyhráli, ale zápasu by odpovídal spíš výsledek 2:2. Pro nás je tedy do odvety lepší, že se hrálo bez branek," přemítá Milan Škoda.

Milan Škoda ze Slavie Praha během utkání play off Evropské ligy.

Tyč trefil z otočky, ve chvíli, kdy se zápas teprve rozjížděl.

„Překvapilo mě, kolik jsem dostal prostoru. Hodil jsem si míč do strany a chtěl hned střílet. Netušil jsem, že jsem volný, ale netrefil jsem míč ideálně," líčí útočník.

Asi zasáhlo zaklínadlo

Trenér ho za promarněné šance nezatracuje. „Někdo na Škoďáka v poslední době hodil zaklínadlo. Byl nebezpečný, bojoval, trefil tyčku a ve druhé půli byl třikrát v zakončení. Šlo jen o centimetry. Byl v důležitých prostorech, měl spoustu zajímavých věcí. Bylo by skvělé, kdyby půlku z nich proměnil. Snad si něco schoval i na příští zápasy," přeje si kouč Jindřich Trpišovský.

Šance na postup jsou podle kapitána dál otevřené.

„Chtěli jsme vyhrát, neuhráli jsme ale doma úplně špatný výsledek. Stejně bychom museli v odvetě dát gól. Musíme situace lépe řešit, ještě více se tlačit do zakončení," plánuje Škoda.

Milan Škoda ze Slavie Praha během utkání Evropské ligy s Genkem.

Nejprve však sešívané čeká v neděli velký ligový šlágr v Plzni.

„Těžký zápas, hraje se za tři dny. Uvidíme, ale síly nám zůstanou. Fyzičku máme dobrou, v závěru jsme Genk přehrávali. Pro oba je týden stejný. Jsem rád, že Plzeň i my jsme hráli ve čtvrtek. Nikdo nemůže spekulovat," říká Škoda.