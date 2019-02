Nuly jsou zasloužené, obrana funguje, lebedil si Kolář, když v Edenu počtvrté udržel čisté konto

Jste s bezbrankovou remízou s ohledem na průběh zápasu a množství šancí na obou stranách spokojený?

Průběhu utkání by asi více odpovídala třeba remíza 2:2. Každopádně pro nás je zásadní, že jsme neinkasovali a do odvety jedeme s dobrým výsledkem. Alespoň jednu branku v odvetě snad dáme a doufám, že bude stačit na postup.

Počtvrté v řadě jste při domácím duelu Evropské ligy vychytal čisté konto. Celkem jste neinkasoval v pěti duelech. Těší vás nuly hodně?

Je to zásluha celého týmu. Naše defenziva fungovala výborně, já jsem klukům pomohl. Nuly jsou v lize i Evropské lize zasloužené. Hrajeme velice organizovaně.

Trenér Jindřich Trpišovský po remíze Slavie s Genkem

Sport.cz

Když se ohlédnete za předešlými třemi duely v základní skupině Evropské ligy, byl jste proti Genku nejblíže ztrátě domácí neprůstřelnosti?

Určitě ano. Soupeři si tady u nás moc šancí nevytváří, ale tentokrát bylo hodně příležitostí na obou stranách.

Byl Genk otevřeným fotbalem výjimečným soupeřem, s nímž se často neměříte?

Rozhodně ano! V belgické lize dávají hodně branek a jsou mimořádně silní v ofenzivě. Věděli jsme, že nemají žádný důvod něco měnit a budou hrát stejně i proti nám. Potvrdili, že jsou v útočné fázi výborní, ale naštěstí jsme se až na pár drobností vyvarovali chyb. Byli jsme dobře připravení a plnili pokyny trenéra.

Milan Škoda po remíze Slavie s Genkem

Sport.cz

Která ze situací pro vás byla nejsložitější na řešení?

Nejtěžším okamžikem byla určitě příležitost Samatty patnáct minut před koncem. Střílel z úhlu a já měl štěstí, že jsem dokázal balón stehnem vyrazit. Ale nebezpečných situací bylo více. De Norre prošel jen o chvilku dříve středem obrany a já zakončení vyrazil. A když Trossard doklepl míč do sítě, byl jsem smířený, že prohráváme. Nenapadlo mě, že by mohl být v ofsajdu.

Během prvního poločasu právě Trossard pálil do tyče. Zatrnulo vám hodně?

Jenom jsem se modlil, aby trefil mě nebo pálil mimo branku. Na řešení šlo o hodně složitou situaci. Útočník si s brankářem může udělat co chce. On to trefil dobře, ale měl jsem kliku, že se balón odrazil od tyče do hřiště.