Musel jsem hráčům připomenout, že už nejde o přípravu, přiznal Vrba, že o přestávce zvýšil hlas

Ulevilo se mu, to plzeňský kouč nepopíral. Vždyť do přestávky to s jeho týmem vypadalo v úvodním duelu play off Evropské ligy všelijak. „Však jsem také z v šatně hráčům zvýšeným hlasem připomněl, že už nejde o přípravu, ale o soutěžní utkání. A také je upozornil, že pokud budou chtít odehrát celé utkání jako přípravu, stačit to nebude,“ vysvětloval Pavel Vrba proměnu, která se s jeho Viktorií po změně stran udála.