To jsme my, Chorvaté. Mistři světa v podceňování soupeře, reagoval kouč Dinama na rozčarování z prohry

Sebevědomí měli fotbalisté záhřebského Dinama před utkáním Evropské ligy s Plzní na rozdávání, o to hůř se jim skousávala prohra (1:2) v úvodní partii play off na trávníku Viktorie. Představovali si, jak potáhnout pohárovou Evropou do Madridu, kde se v květnu hraje finále a namísto toho se hned v první konfrontaci s Vrbovým mužstvem dostavilo vystřízlivění.