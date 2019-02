Zlí hoši budí strach! Plzeň pro Záhřeb najala bodyguardy, kteří odráželi útok na výpravu Sparty

Memento deset let starého útoku ultras Dinama Záhřeb na osm členů oficiální výpravy pražské Sparty je dosud živé. Proto na palubě speciálu, který ve středu dopoledne s fotbalisty Plzně mířil do Záhřebu k odvetě play off Evropské ligy, sedělo několik bodyguardů. Většina z nich zažila útok tzv. Bad Blue Boys (Zlí modří hoši), který tehdy za cenu četných zranění odvrátila.

„Známe terén, víme, jak to tady chodí. Věřím, že všechno proběhne v pořádku. Fanoušci Plzně si ale na sebe nesmí brát do města žádné klubové symboly, a po setmění ať si dají pivo na hotelu, do města ať vůbec nechodí," říká bývalý elitní thajský boxer Luboš Vrňata.

Obavy z bezpečnosti navýšily události z minulého týdne. Plzeňská policie musela ke zpacifikování výtržností fanoušků Dinama před Doosan Arenou nasadit i těžkooděnce na koních. Proto v každém autobusu s plzeňskými fanoušky, který bude mířit na stadion Maksimir, budou první tři řady vyblokovány pro členy ochranky. Doprovázet ho bude i policie.

„Zápas je označen jako rizikový, a i před ním je vysoké riziko napadení fanoušků tamními ultras. Žádám tedy naše příznivce, aby se vyvarovali jakýchkoli zbytečných provokací a respektovali pokyny policie. Ideálně aby opravdu přes den nenosili klubové oblečení a předměty," citoval plzeňský web bezpečnostního manažera Viktorie Pavla Reicha.

Také on si přeje, aby se scénář z podzimu 2008 ani v nejmenším nenaplnil. Také díky přítomnosti zkušených bodyguardů v čele s Vrňatou. Ten spoustu let funguje jako jeden ze členů ochranky Sparty, Viktoria po něm a jeho parťácích sáhla poprvé. Vzhledem k vynikající pověsti, kterou mají, a také přímé zkušenosti z útoku ultras Dinama.

Když se tehdy ze tmy v ulicích Záhřebu vynořila skupinka chuligánů, nebylo mu dobře. „Trvalo to asi čtyři minuty, všechny rány mířily na hlavu. Dvě holky nechali zaplaťpánbůh být, jeden kluk se zavřel v baru. Nás pět to schytalo," vzpomínal Vrňata. Když se zvedal ze země, povšiml si, že jednomu z útočníků vypadl z kapsy nůž. „Ani nemyslet na to, kdybychom třeba zůstali bezvládně ležet. Nevím, co by je pak mohlo napadnout," dodal Vrňata. Se svými kamarády skončili v nemocnici se zlomenými nosy, vyraženými zuby a podlitinami.