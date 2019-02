Slávistický debutant únavou nemohl po postupu dojít do šatny: Vyždímal jsem se

Premiéra jako hrom! Poprvé od zimního příchodu nastoupil Alex Král ve čtvrtek večer na trávníku Genku v základní sestavě fotbalové Slavie. Z debutu při odvetě úvodního kola play off Evropské ligy by se mnohým podlomila kolena. Ale dvacetiletý mladík ustál tlak přetěžkého duelu s přehledem. Dokonce patřil ke klíčovým mužům při vítězství 4:1. „Vlastně jsem ani nebyl nervózní. Děsně jsem se těšil," vyprávěl s úsměvem, když si dostatečně vychutnal radost z postupu týmu do osmifinále soutěže.