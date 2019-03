Sevillu už sešívaní nevyřadí, míní bookmakeři i sázkaři

Karty před úvodním duelem jsou jasně rozdané. Domácí Sevilla velký favorit, hostující Slavia outsider. Rozhodně půjde o nejsázenější zápas čtvrtečního programu Evropské ligy.

„Za prvé je ve hře český klub, což vždy sázkaře láká, a za druhé je jasně daný favorit - outsider," říká Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Rozdíl mezi oběma kluby lze ukázat také na kurzech na vítěze zápasu a celé Evropské ligy. Zatímco triumf Slavie na hřišti v Seville je ohodnocen vysokým kurzem 8,56:1, možnost, že Sevilla vyhraje celou EL, má kurz „jen" 6,5:1 (kurz na celkové vítězství Slavie v EL je 100:1).

Zkušený tým nic nepodcení

„Slavia aktuálně produkuje velmi slušný komplexní fotbal, kterým zaskočila i favorizovaný Genk. Rychlým, důrazným a fyzicky náročným stylem sešívaní svého belgického soupeře zejména v odvetě dokonale rozložili, Sevilla ale na něco podobného bude připravena," varuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Španělský klub má v domácí soutěži dílčí potíže, což by se ale nemělo zásadně projevit. Sevilla Evropskou ligu vyhrála hned pětkrát, z toho třikrát za posledních pět let. Trenér Pablo Machín dostal od vedení nůž na krk, jeho zkušený tým nic nepodcení a v domácím prostředí by mohl zvítězit i vícebrankovým rozdílem," míní Hanák.