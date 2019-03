Dostáváme šílené góly, nesmyslné, posteskl si Vaclík. Vulgarismy jej z míry nevyvedly

Slavia šokovala Sevillu a slaví postup do čtvrtfinále

Tomáš Souček poslal Slavii z pokutového kopu do vedení

Tomáš Vaclík do odvety nakonec nastoupil

Když se bezprostředně po odvetném zápase osmifinále ohlédnete, proč Sevilla po konfrontaci se Slavií v Evropské lize končí?

Už před úvodním duelem jsem tvrdil, že klíčem je zápas u nás ve Španělsku. Bohužel jsem měl pravdu. Slavii výsledek 2:2 hodně nahrál. Můžeme se bavit o tom, že jsme doma vstřelili dva góly, při nich byl odmávaný ofsajd... Ale i tak jsme dokázali pětkrát překonat brankáře Slavie. Jenže když šestkrát inkasujeme... To je obrovské číslo.

Překvapila Slavia výkonem vaše spoluhráče? Mohlo určitou roli hrát i podcenění?

Slavia nás nepřekvapila. Hrála, co jsme očekávali. Třeba před odvetou jsme věděli, že si budou chtít pomoci standardními situacemi. A z první inkasujeme. Pak vedeme v prodloužení a jsme nahoře o dva góly. Jenže je v rozmezí sedmnácti minut inkasujeme. Měli jsme postoupit a místo toho jedeme domů zklamaní.

Vedení klubu i celý tým nijak neskrýval, že cílem Sevilly je vítězství v Evropské lize. Co tedy znamená vyřazení v osmifinále?

Letošní kalendářní rok se vyvíjí šíleně. Dostáváme spoustu branek, nevyhráváme zápasy a venku jen prohráváme. Od ledna se to na nás přilepilo. Myslíme, že jeden zápas by mohl situaci otočit. Třeba po postupu přes Lazio v Evropské lize jsme si říkali, že jsme z nejhoršího venku. Pak s Levante vyhrajeme o pět gólů, stejný příděl dáme i San Sebastianu. Jenže dostáváme šílené góly, nesmyslné. Nevím, co si myslet. Cílem pro sezonu je vybojovat Ligu mistrů, což nepůjde z Evropské ligy, tudíž musíme skončit čtvrtí ve španělské nejvyšší soutěži.

Trenér Jindřich Trpišovský byl po vítězné gólu hodně zadýchaný

V úvodním osmifinálovém duelu jste se zranil a musel střídat, během víkendu jste pak vynechal ligové utkání se San Sebastianem. Jak jste se při návratu na trávník v Edenu cítil?

Celkem dobře. Ještě mě zranění trošku omezuje, ale na zápas jsem byl nachystaný a na můj výkon to nemělo vliv.

Vyčítáte si některý z inkasovaných gólů?

První padl ze standardky, kterou sehrála Slavia skvěle. Škoda, jenž míče vracel na malé vápno, byl úplně sám. Druhý jsme dostali z penalty, třetí byl po tečované střele, čtvrtý rovněž. Prvotní pocit je, že s trochou štěstí bych něco chytil. Ale nechci se vymlouvat na smůlu.

Jak jste ze své pozice viděl čtvrtou branku Slavie, která rozhodla o vašem vyřazení?

Jarda Zmrhal zahrával přímý kop, balon se k němu odrazil zpět. Snažil se míč prostrčit do pokutového území, nám se nepovedlo odkopnout. Olayinka dal přihrávku s chladnou hlavou pod sebe na Traorého, jehož střela mi prošla pod rukou, ale trošku jsem balon tečoval. A jak byl roztočený, tak Kjaerovi přeskočil nohu. Situace jasně demonstrovalo, jak se celý zápas vyvíjel. Vždyť i při třetí brance v naší síti šel míč velmi pravděpodobně mimo, ale Kjaer jej tečoval a balon tak zapadl přesně za tyč.

Byl jste zaskočený reakcemi publika, které vás opakovaně hrubě vulgárně uráželo?

Já s tím počítal. Prožil jsem si v Edenu svoje, když jsem jezdil na stadion k zápasům se Spartou. A že se to stane i při angažmá v Seville? Beru situaci tak, že to k zápasům na Slavii patří.

