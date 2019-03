Trenér Slavie měl po postupu na krajíčku: Nemůžu mluvit, jsem úplně dojatej

Čtvrteční pohádka pražské Slavie, která po dramatickém průběhu nakonec vyřadila španělskou Sevillu z Evropské ligy, nejspíš zůstane v srdcích a myslích jejích příznivců zapsána hodně dlouho. Fanoušky u televizních obrazovek však v památný večer nezaujalo pouze dění na hřišti, ale také to v pozápasovém studiu České televize. V něm byl totiž hostem Zdeněk Houštecký, jeden z asistentů trenéra Trpišovského. Ten byl v Seville vykázán na tribunu, nemohl v odvetě sedět spolu s ostatními členy týmu na lavičce a bylo tedy možné, aby se zúčastnil televizního studia spolu s Erichem Brabcem a Pavlem Čapkem.

A po zápase bylo vidět, jak moc je jeden z trenérů dojatý. Houštecký téměř nebyl schopen slova, hlas se mu lámal a měl slzy v očích. „Já jsem úplně vyřízenej z toho," soukal ze sebe Houštecký. „Já nemůžu mluvit, já jsem z toho úplně dojatej. Jsem teď prostě nepoužitelnej," dával průchod svým emocím ve studiu České televize Trpišovského asistent.

„Tady lidi odcházeli a my jsme se otáčeli a říkali jsme: Proč odcházejí?" nechápal kouč fanoušky, kteří stadion opouštěli poté, co Sevilla vstřelila gól na 3:2. „To je neuvěřitelný, co se nám povedlo," rozplýval se. „Jako já sundám tu čepici a jako fakt dolů. Já nemám slov," zakončil svůj emotivní projev Houštecký, který při svých slovech smekl a svoji čepici hodil na stůl.

"Já nemůžu mluvit, jsem teď naprosto nepoužitelnej!"



Asistent trenéra @slaviaofficial Zdeněk Houštecký byl po utkání v naprosté euforii. 😄👏 pic.twitter.com/yUdriIJ6Lz — ČT sport (@sportCT) 15. března 2019

Jeho emocím se nelze divit. Slavia vyřadila Sevillu, tým, který v posledních pěti letech Evropskou ligu třikrát ovládl, navíc španělskému celku ve dvou zápasech dokázala dát hned šest gólů a ani v jednom z nich s favoritem neprohrála. Nyní se tak může těšit na čtvrtfinálové dvojutkání s londýnskou Chelsea. Tu jí přisoudil páteční los.