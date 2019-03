Španělská média tepou Sevillu: Slavia předčila zoufalý a tápající tým bez duše

Slavia šokovala Sevillu a slaví postup do čtvrtfinále

Tomáš Souček poslal Slavii z pokutového kopu do vedení

Tomáš Vaclík do odvety nakonec nastoupil

Slavia bojovala o postup do čtvrtfinále Evropské ligy se Sevillou

Slavia bojovala o postup do čtvrtfinále Evropské ligy

"Gól v poslední minutě prodloužení ukončil cestu pětinásobného vítěze Evropskou ligou. Sevilla se loučí nejkrutějším možným způsobem, ale také částečně po právu, protože dělala neodpustitelné chyby," píše deník El País. Chybu spatřuje především v obranné hře andaluského celku, mimo jiné jeho neschopnosti držet míč a pohlídat si v klidu výsledek poté, co se v prodloužení ujal vedení 3:2.

"Trpišovský měl plán a jeho fotbalisté ho plnili dokonale," uvedl deník El Mundo, podle kterého v Praze od začátku Seville nic nevycházelo. "Ve 14. minutě poslal Stoch roh na vzdálenější tyč, kde byl Škoda víc osamocený než Tom Hanks, když přišel o Wilsona," napsal deník s odkazem na film Trosečník. Vysoký útočník tak neměl problém připravit první gól pro Ngadeua, dodal.

Ben Yedder proměněnou penaltou těsně před pauzou vykřesal naději španělského týmu, ale Sevilla ji podle deníku El País zase sama zhasila hned po přestávce. "Další zaváhání Carrica a série chyb vyústily v penaltový faul Navase na Bořila, kterému se přitom dalo snadno předejít. Souček darem od Sevilly nepohrdl," uvedl list.

Deník Sport chválí další vyrovnání z kopačky El Haddadiho. "Spektakulárním volejem zpoza vápna srovnal na 2:2. Jedním z nejlepších gólů tohoto ročníku Evropské ligy koupil Seville lístky na prodloužení," napsal list.

Když v prodloužení poslal gólem na 3:2 Sevillu poprvé v utkání do vedení Vázquez, zápas vypadal jako rozhodnutý, shodují se listy. "Vypadalo to, že svou hlavičkou definitivně ztišil české koloseum," píše deník AS, podle kterého však Van Buren gólem na 3:3 znovu přiblížil tragédii.

"A ta přišla ve chvíli, kdy ji nikdo nečekal, nebo možná naopak všichni mohli čekat. V poslední minutě prodloužení, kdy už zbýval čas jedině na naříkání," dodal list.

Trenér Jindřich Trpišovský byl po vítězné gólu hodně zadýchaný

Podle deníku El Mundo chyboval při rozhodující brance Traorého střídající Rog. "S Evropskou ligou se tak rozloučila Sevilla, když nedokázala ovládnut zápas proti soupeři, který své nedostatky nahradil řádem, přesvědčivostí a důvěrou ve svou cestu. Stačilo mu to na to, aby zdolal zoufalý a tápající tým bez duše," dodal.

"Gól v poslední chvíli, téměř komický po tisíci odrazech, znamenal pro Sevillu konec. Král Evropské ligy padl tím nejbolestivějším způsobem," shrnul AS.

Slávisté si užívají, jak senzačně vyřadili v Evropské lize Sevillu

